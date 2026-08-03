Мужчина купил в Японии дом площадью 300 кв. м за €10000: сколько он платит за свет

Мужчина месяц пользовался кондиционером, но счёт за электроэнергию его удивил.

Заброшенные дома в Японии продолжают привлекать покупателей со всего мира низкими ценами. Этой возможностью воспользовался и гражданин Румынии, купив традиционный дом на острове всего за 10 000 евро, пишет Click.ro.

Приобретённый им дом площадью около 300 квадратных метров расположен на участке площадью около 3 000 квадратных метров и включает ещё пять хозяйственных построек.

"Счет за электричество пришёл на сумму 12 000 иен за 380 с лишним кВт·ч, потребленных за месяц. Это составляет где-то 60 с лишним евр", – рассказал мужчина.

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Помимо низкой цены за дом, налоги здесь также удивительно низкие. По словам мужчины, он платит около 300 евро в год в виде налога за всю недвижимость – сумму, которую он считает небольшой с учетом размера участка и зданий.

"В Румынии за эту же сумму, за которую здесь можно купить недвижимость, не купишь даже автомобиль Logan", – заявил он.

Мужчина указал, что эта покупка гораздо выгоднее, чем была бы в Румынии.

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Семья из Хмельницкой области приобрела дом, а вместе с новым жильем получила и немало работы. Главная проблема для новых владельцев – влажность и плесень на стенах.

Кроме того, женщина из Днепропетровской области купила старый дом в селе, имея всего 8 тысяч долларов. По ее словам, чем дешевле дом, тем хуже его состояние, и привести в порядок старый сельский дом – это сложная задача, требующая не только значительных финансовых вложений, но и крепкого здоровья.

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