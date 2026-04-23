Дайвер заметил нечто очень странное во время исследования Большого Барьерно рифа (видео)

Во время погружения на Большом Барьерном рифе Джейми Уилсон, опытный гид по рифам, исследующий его северную часть и Коралловое море на борту дайв-сафари Spirit of Freedom, заметил нечто странное в поведении рыбы-хирурга. Об этом пишет discoverwildlife.

"Меня заинтриговал поток сотен светлых рыб-хирургов высоко в толще воды, причем половина из них по какой-то причине совершила значительный обходной путь к изолированному коралловому рифу. Присмотревшись повнимательнее, стало ясно, что они останавливаются, чтобы быстро почиститься вместе с несколькими видами рыб-чистильщиков", - поделился он.

Интересно, что прямо на его глазах одна из рыб потускнела - из белой она превратилась в чёрную, словно впитала в себя лужу тёмных чернил.

Учёные считают, что эти рыбы меняют цвет на "станциях очистки", чтобы общаться с рыбами-чистильщиками - если они бледные, значит, готовы к очистке.

"Считается, что рыбы меняют цвет по разным причинам - камуфляж, общение, практика спаривания, стресс - в данном случае это, скорее всего, сигнал для рыбы-чистильщика, что она не представляет угрозы и готова к очистке", - пояснил Уилсон.



Кроме того, есть потенциальное дополнительное преимущество: рыбам-чистильщикам легче обнаружить паразитов на фоне белого тела. Он добавил:

"Но это же рыбы. Так что кто может сказать наверняка!"

Ученые проследили эволюцию "удочки" у удильщиков (anglerfish) и выяснили, что их знаменитый светящийся придаток прошёл несколько этапов усложнения на протяжении десятков миллионов лет.

Первый вариант "приманки" у предков современных удильщиков появился около 72 млн лет назад и изначально был исключительно механическим - без света и химических сигналов.

