Для пяти знаков Зодиака август станет самым счастливым месяцем в году

В списке есть Лев и Весы.

Составлен гороскоп на август 2026 года. Этот месяц станет удачным периодом для пяти знаков Зодиака. Энергия затмений поможет двигаться вперед, открывать новые возможности и менять жизнь к лучшему, пишет YourTango.

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В течение месяца произойдут важные астрологические события: Венера 6 августа перейдет в Весы, усиливая тему отношений и общения, Меркурий 9 августа войдет во Льва, помогая ярче выражать мысли и идеи, а Марс в Раке с 11 августа потребует больше осознанности в действиях. Новолуние во Льве 12 августа станет временем новых начинаний, переход Солнца в Деву 22 августа добавит практичности, а полнолуние в Рыбах 28 августа поможет поверить в собственные силы.

Лев

Август станет для Львов месяцем роста и раскрытия потенциала. Солнце в вашем знаке усилит мотивацию и поможет продвинуться к важным целям. Венера в Весах улучшит отношения с близкими, а Меркурий во Льве подарит новые идеи и поможет ярче проявить свои способности. Новолуние принесет новые знакомства и возможности для развития. В конце месяца полнолуние в Рыбах поможет переосмыслить прошлый опыт и использовать его для дальнейших успехов.

Весы

Для Весов август станет временем обновления и укрепления уверенности в себе. Венера в вашем знаке поможет лучше понять собственную ценность, улучшить отношения и привлечь поддержку окружающих. Меркурий во Льве расширит круг общения и создаст возможности для новых проектов. Марс в Раке подтолкнет к карьерному развитию, но потребует дипломатичности. Вторая половина месяца поможет расставить приоритеты, уделить внимание себе и научиться беречь свои силы.

Водолей

Август принесет Водолеям новые возможности в отношениях, общении и личном развитии. Венера в Весах откроет новые горизонты, вдохновит на обучение, путешествия и интересные знакомства. Меркурий во Льве поможет лучше понимать окружающих и укреплять связи. Влияние Юпитера добавит уверенности и желания развиваться. Конец месяца станет хорошим временем для внутренней перезагрузки, заботы о себе и подготовки к новым этапам.

Овен

Овны почувствуют возвращение энергии и желание двигаться вперед. Венера поможет улучшить партнерские отношения, а Меркурий во Льве сделает вас более открытыми и уверенными. Марс в Раке потребует осторожности и контроля эмоций, чтобы избежать лишнего напряжения. Новолуние во Льве принесет романтические возможности и яркие впечатления. Во второй половине августа вы сможете навести порядок в делах и правильно расставить приоритеты.

Близнецы

Август станет для Близнецов месяцем новых идей, творчества и важных решений. Солнце во Льве поможет проявить лидерские качества, а Венера в Весах вдохновит на новые проекты. Меркурий во Льве усилит ваши способности и поможет окружающим заметить ваши таланты. Марс в Раке потребует больше самоконтроля, но поможет лучше управлять энергией. Конец месяца даст возможность пересмотреть цели и выбрать направление для дальнейшего развития.

Напомним, ранее астрологи рассказали, на какие знаки Зодиака свалится большое счастье в ближайшие дни.

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