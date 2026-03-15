В Китае строители случайно наткнулись на останки огромного существа длиной 28 метров

Эти останки пролежали в земле 147 миллионов лет.

На юго-западе Китая строители обнаружили массивные фрагменты камня, которые не соответствовали типичным формациям коренных пород, встречающихся в окружающей строительной зоне. В конце концов они поняли, что это четкая биологическая структура, указывающая на наличие доисторических останков, пишет Daily Galaxy.

Строители сообщили об этой находке в Чэндуский центр Китайской геологической службы, который направил команду исследователей для осмотра места и документирования окаменелостей.

" Исследователи подтвердили, что строительная техника случайно открыла окно в формацию Суйнин, прокопав несколько метров песчаника. Этот конкретный геологический слой датируется примерно 147 миллионами лет назад, периодом позднего юрского периода, временем значительного разнообразия крупных динозавров", - рассказали в материале.

Кости, скрытые в отложениях юрского периода

Геологические данные свидетельствуют о том, что когда-то этот ландшафт был полупустынным регионом с сезонными водоемами и обширными заболоченными территориями, которые поддерживали разнообразную доисторическую жизнь.

"Следы волн на отложениях и другие водные окаменелости указывают на то, что неглубокие озера периодически затопляли окружающие равнины и удерживали органический материал в иле. Эти древние наводнения сыграли решающую роль в сохранении динозавра благодаря быстрому погребению в толстом осадке, прежде чем хищники или погодные условия смогли уничтожить останки", - объяснили в издании.

Защищая кости от кислорода и эрозии, среда позволила скелету минерализоваться на протяжении миллионов лет, пока земля над ним медленно трансформировалась. Поэтому во время раскопок был обнаружен частичный скелет, включавший три спинных позвонка и шесть хвостовых позвонков, которые были очень хорошо сохранились в камне.

"Команда также извлекла из красного песчаника части плечевого пояса и несколько элементов задних конечностей, таких как большеберцовая кость, малоберцовая кость и плюсневые кости. Этих костей было достаточно, чтобы ученые классифицировали животное как представителя группы зауроподов, в которую входят самые крупные животные, ходившие по суше. Это семейство длинношеих динозавров представляет успешный род, достигший своего пика по размерам в середине и в конце юрского периода", - подчеркнули в Daily Galaxy.

Гигант по имени Тоннаньлонг дзиминги

Через несколько лет после завершения первичных полевых работ ученые официально описали этот вид. Они дали ему имя Tongnanlong zhimingi в честь места его находки и в знак уважения к влиятельному китайскому палеонтологу Донгу Чжимину за его вклад. Этот новый вид принадлежит к семейству Mamenchisauridae, которое известно тем, что его представители имеют очень длинные шеи, часто превышающие длину их тел.

"Окаменелость включала массивную лопатку, длина которой составляла более 1,8 метра и которая служила опорой для мощных передних конечностей животного. Эта конкретная кость заметно больше лопаток, зафиксированных у многих других родственных гигантских динозавров, обнаруженных в той же геологической формации", - объяснили в материале.

Команда пришла к выводу, что длина животного составляла от 23 до 28 метров, что делает его гигантским представителем своего рода.

"Анатомия этого экземпляра свидетельствует о том, что гигантские зауроподы были более широко распространены и взаимосвязаны, чем это указывали предыдущие модели географии юрского периода", - сказали исследователи.

