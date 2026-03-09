Красный против зеленого: эксперты ответили, какой болгарский перец полезнее для здоровья

Красный и зеленый болгарский перец имеют низкую калорийность и содержание жира, а также являются источником витаминов и минералов. Однако, как пишет verywell health, есть несколько отличий в их пищевом составе, которые могут быть важны для человека.
По словам экспертов, красный - для калорий, углеводов и витаминов, а зеленый - для кальция.
Различия в пищевой ценности зеленого и красного болгарского перца включают:
Калории: красный болгарский перец содержит немного больше калорий, чем зеленый, однако оба вида, как правило, имеют низкую калорийность. Калории снабжают организм энергией, а их избыток может привести к набору веса.
Углеводы и сахар: красный болгарский перец содержит немного больше углеводов, чем зеленый. Углеводы снабжают организм энергией.
Витамин С: красный болгарский перец содержит больше витамина С, чем зеленый, но эта разница исчезает, если его обжарить. Такой витамин играет важную роль в здоровье кожи и иммунитете.
Витамин А: красный болгарский перец содержит значительно больше витамина А, чем зеленый. Этот витамин полезен для здоровья кожи, зрения и иммунной функции.
Кальций: зеленый болгарский перец содержит больше кальция, чем красный, особенно если его есть сырым. Этот минерал важен для здоровья костей и функции мышц.
Схожесть по содержанию клетчатки, магния и калия
Клетчатка: клетчатка важна для здоровья кишечника, пищеварения, регулярного стула и поддержания микробиома кишечника (совокупности микроорганизмов в кишечнике).
Красный и зеленый болгарский перец содержат примерно одинаковое количество клетчатки.
Магний: магний является минералом, который участвует в поддержании работы почти всех систем организма. Красный и зеленый болгарский перец содержат примерно одинаковое количество магния, однако красный перец все же немного опережает зеленый, если его употреблять сырым или жареным.
Калий: калий является минералом, который важен для работы нервной и мышечной систем.
"Красный и зеленый болгарский перец содержат примерно одинаковое количество калия, при этом красный перец имеет небольшое преимущество, если его употреблять сырым или обжаренным", - отмечается в материале.
Как употреблять красный и зеленый болгарский перец
Такой овощ можно употреблять сырым или вареным, а также готовить различными способами. Обычно перец доступен в свежем, замороженном или консервированном виде.
Поэтому из него можно готовить:
- рагу или блюда из риса;
- салат;
- суп;
- сальсу;
- блюда из макарон;
- начинку для пиццы;
- жареные блюда;
- пасты или соусы;
- гарнир;
- смузи.
"Красный и зеленый болгарский перец могут быть частью вегетарианских рецептов и часто добавляются в качестве гарнира к блюдам из морепродуктов или мяса", - добавили в издании.
