Эти 4 сыра станут лучшими для снижения кровяного давления: диетологи раскрыли преимущества

Если у вас высокое кровяное давление, то это означает, что вам нужно более внимательно относиться к тому, что вы едите. В частности, издание Eating Well советует есть сыр, ведь он может быть полезен для вашего кровяного давления.

При умеренном потреблении сыр может помочь снизить риск гипертонии благодаря высокому содержанию кальция, который помогает снизить систолическое и диастолическое артериальное давление. Кроме того, магний и фосфор в молочных продуктах тоже могут помочь снизить артериальное давление.

Поэтому диетологи назвали 4 вида сыра, которые следует есть в таком случае.

Швейцарский сыр

Этот сыр известен своими дырками, которые образуются благодаря образованию пузырьков углекислого газа во время процесса ферментации.

"Швейцарский сыр имеет самое низкое содержание натрия - 54 миллиграмма на 30 граммов. Он просто не подвергается такой интенсивной переработке, поэтому является сыром с естественно низким содержанием натрия", - объяснила Лорен Трахан, магистр наук, зарегистрированный диетолог в штате Вирджиния.

Сыр моцарелла

Свежая моцарелла содержит меньше всего натрия, а именно 85 мг на 30 г. Трахан советует использовать этот сыр в качестве начинки для домашней пиццы вместе с большим количеством свежих овощей.

Козий сыр

Козий сыр является одним из лучших вариантов, если вы хотите снизить артериальное давление.

Как отметила диетолог и магистр наук Сьюзи Полгрин, он содержит 118 мг натрия и 85 мг кальция на 30 г. Козий сыр прекрасно подходит для намазывания на крекеры с низким содержанием натрия или в сочетании с фруктами или овощами в виде нарезки.

Сыр рикотта

Диетолог говорит, что это ее любимый продукт, а Трахан с ней согласилась.

"С содержанием 135 мг натрия и 289 мг кальция на полстакана рикотты, вы можете добавить этот легкий сыр в рецепт, чтобы было больше вкусного молочного белка", - советуют в Eating Well.

Также Трахан советует добавлять его к макаронам, что придаст им кремовую текстуру.

