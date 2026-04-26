Индейка против курицы: эксперты ответили, в каком мясе больше белка

Курица и индейка считаются высококачественными источниками полноценного белка.

Если говорить о нежирном белке, то и курица, и индейка содержат примерно одинаковое его количество и необходимые питательные вещества, такие как витамины группы В, цинк и селен. В то же время издание health решило сравнить эти два вида мяса

Курица и индейка являются одними из лучших источников белка, содержащих около 25 г на порцию весом 85 граммов.

В то же время индейка содержит немного больше белка, чем курица: на порцию 85 г - примерно на 0,4 грамма, однако разница минимальна.

"Курица и индейка считаются высококачественными источниками полноценного белка, то есть содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм должен получать с пищей", - отмечается в материале.

Также употребление такого мяса может стимулировать похудение и способствовать здоровому уровню сахара в крови, замедляя высвобождение сахара в кровоток и стимулируя выработку гормонов сытости.

Индейка содержит немного меньше калорий и жира

Если вы следите за потреблением калорий и жира, индейка, особенно мясо грудки, является лучшим выбором, чем курица.

"В 85-граммовой порции грудки индейки содержится на 25 калорий меньше и примерно на 3 грамма меньше жира, чем в такой же порции курицы, что делает ее более диетическим выбором", - добавили в издании.

Оба вида мяса богаты витаминами и минералами

Курица и индейка богаты витаминами группы В и минералами, такими как селен.

"Индейка является лучшим источником витаминов группы В3, В12 и холина, тогда как курица - лучшим источником витамина В6. Витамины группы В необходимы для преобразования пищи в энергию и играют много других важных ролей в здоровье", - объясняют в материале.

Также курица и индейка являются отличными источниками селена - минерала, который действует как мощный антиоксидант, защищая клетки от окислительного повреждения. Кроме того, селен необходим для здоровья иммунной системы и функционирования щитовидной железы.

"Индейка опережает курицу по содержанию цинка - питательного вещества, необходимого для здоровья иммунной системы и функционирования щитовидной железы", - подчеркнули в публикации.

Если вы выбираете между индейкой и курицей, то важно учитывать их различия во вкусе.

"Индейка, особенно более темные части мяса, имеет более насыщенный и выраженный вкус, чем курица, которая имеет более нейтральный вкус. В зависимости от того, что вы готовите, один из этих видов мяса может просто лучше подойти к блюду, чем другой", - написали в health.

Ранее диетологи назвали один фрукт, который следует есть для здоровья мозга, сердца и кишечника. Этот фрукт имеет высокое содержание полифенолов, которые известны своими антиоксидантными свойствами.

Также было названо вещество, которое разрушает барьер кишечника и вызывает воспаление. Отмечается, что такое вещество используется в пищевой промышленности в качестве загустителя.

