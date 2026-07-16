6 привычек в садоводстве, которые вредят вашим растениям: названы ошибки, которых следует избегать

Успех в садоводстве зависит не только от регулярного полива или подкормки.

Некоторые действия, которые многие садоводы считают полезными, на самом деле могут принести растениям больше вреда, чем пользы. Специалисты рассказали о шести распространенных ошибках, которых стоит избегать, пишет The Spruce.

Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, которые негативно сказываются на растениях. Часто проблема заключается не в отсутствии ухода, а наоборот – в чрезмерном внимании к саду.

По словам экспертов, некоторые привычки могут ослаблять корневую систему, ухудшать рост или делать растения более уязвимыми к болезням и вредителям. При этом последствия не всегда заметны сразу.

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Специалисты отмечают, что успех в садоводстве зависит не только от регулярного полива или подкормки. Важно также учитывать погодные условия, особенности почвы и потребности конкретных растений.

Эксперты назвали шесть распространенных ошибок, которые могут навредить саду, и объяснили, почему от этих привычек лучше отказаться.

Посадка растений в жару

Высаживать растения под палящим полуденным солнцем – одна из худших привычек в садоводстве. По словам эксперта по садоводству Дебби Низ, в таком случае растение одновременно сталкивается с двумя сильными стрессовыми факторами – стрессом от пересадки и воздействием высоких температур.

Вместо этого специалистка советует проводить посадочные работы рано утром или поздно днём, когда температура ниже. Это даёт растениям больше шансов хорошо укорениться без дополнительной нагрузки от жары.

Слишком большие посадочные ямы

Распространенная ошибка – выкапывать для нового растения значительно большую или более глубокую яму, чем нужно. Глубокая посадка ограничивает доступ кислорода к корням и может привести к загниванию корневой шейки. Низ советует делать яму примерно такой же глубины, как контейнер, в котором росло растение, оставляя около полутора сантиметров для дренажа.

Чрезмерное использование удобрений

Желание ускорить рост растений иногда приводит к обратному результату. По словам Низ, избыток удобрений может обжигать корни, стимулировать чрезмерный рост листьев в ущерб цветению и плодоношению, а также повышать уязвимость растений к вредителям и болезням.

Чтобы этого избежать, следует внимательно следовать инструкциям производителя и помнить, что удобрения медленного действия обычно менее рискованны, чем быстродействующие.

Слишком ранняя посадка однолетних растений

Весеннее потепление часто побуждает садоводов спешить с посадкой однолетников. Однако эксперт предупреждает, что один неожиданный заморозок может уничтожить растения буквально за одну ночь.

Поэтому однолетние культуры рекомендуется высаживать только после окончания периода весенних заморозков. В то же время с посадкой весенних луковичных растений не стоит слишком затягивать.

Чрезмерный или недостаточный полив

Ландшафтный дизайнер Уорд Дилмор говорит, что многие новички больше всего беспокоятся о том, хватает ли растениям воды. Именно поэтому они нередко поливают их слишком часто.

Как чрезмерный, так и недостаточный полив относятся к числу самых распространенных причин гибели растений. Кроме того, переувлажнение способствует развитию болезней и грибков, которые могут быстро уничтожить насаждения. Поэтому важно понимать потребности растений в влаге и соблюдать правильный график полива.

Высадка инвазивных видов

По словам Дилмора, многие новички выбирают растения, которые хорошо растут, не зная, что некоторые из них относятся к инвазивным видам.

Такие растения могут быстро распространяться, вытесняя виды, от которых зависят опылители и другие полезные насекомые и животные. Эксперт советует заранее проверять, какие растения считаются инвазивными, и отдавать предпочтение видам, которые также неприхотливы в уходе и хорошо приспособлены к местным условиям.

Еще больше интересного о садоводстве

Ранее садоводы назвали 9 растений, которые обязательно обрезают в июле для быстрого роста. Отмечалось, что для того, чтобы эти растения были здоровыми и пышными, их стоит просто укоротить садовыми ножницами.

Также специалисты рассказали об ошибке, из-за которой гортензии не будут цвести круглый год. Они объяснили, что большинство сортов гортензий формируют цветочные почки на прошлогодних побегах. Именно поэтому слишком сильная обрезка осенью или ранней весной приведет к тому, что цветов вы не увидите.

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