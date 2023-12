Эти простые и уютные привычки помогут сжечь калории.

Зима создана для уюта и лени. Нет ничего лучше, чем свернуться калачиком у камина под пледом и смотреть любимые фильмы и сериалы или телешоу. Не выходить на улицу в холодную погоду тоже кажется приятной идеей.

Но когда вы находитесь на пути к похудению, прохлаждаться на диване целыми днями кажется довольно контрпродуктивным.

Издание eat this not that пишет, что эксперт поделился лучшими ленивыми способами похудеть. Они не требуют больших усилий, но приносят результат.

Пейте много теплых напитков

Нет ничего более успокаивающего, чем уютно устроиться с теплым напитком и потягивать его из любимой кружки. Этой зимой не забывайте пить травяные чаи или теплую воду с лимоном.

Ешьте супы

Домашний суп способен творить чудеса с вашим разумом, телом, душой и похудением. Если вы еще не перешли на "суповую" диету, сейчас самое время.

Много белка на завтрак

Не секрет, что завтрак с большим количеством белка - один из ключей к успеху в похудении и здоровому образу жизни в целом. Включите в свой обычный завтрак такие продукты, как греческий йогурт, яйца и постную колбасу, а также молоко для овсянки и латте.

Выбирайте сезонные продукты, в которых много клетчатки

Обновите список покупок сезонными продуктами, которые содержат много клетчатки, чтобы вы могли без проблем приготовить вкусные блюда на зиму. Это может быть брюссельская капуста, батат и цитрусовые.

Занимайтесь спортом

Такие зимние развлечения, как катание на тюбингах, прогулки по снегу и катание на коньках, могут стать отличной формой физических упражнений.

Контролируйте порции

Используйте тарелки меньшего размера, чтобы контролировать порции. Это очень удобная привычка, которая поможет похудеть. Этот психологический трюк поможет почувствовать, что вы едите больше, чем на самом деле, но при этом вы сможете "заполнить свою тарелку".

"Уютное кардио"

Люди одержимы "уютным кардио" - и не зря. Этот тренд идеально подходит для зимы. Люди покупают коврики для ходьбы или встают на беговую дорожку, устанавливают свечи для настроения, не снимают пижамы и шагают во время просмотра фильма. Кроме того, исследования показывают, что аэробные упражнения сами по себе являются идеальным способом сбросить вес.

Упражнения на диване

Когда не хочется идти в спортзал или выполнять интенсивную тренировку, на помощь приходят упражнения на диване. Для начала можно делать наклоны на диване, болгарские приседания на диване, отжимания на диване и альпинистские подъемы на диване.

Принимайте витамин D

Поскольку в холодные зимние месяцы доступ к солнечному свету может быть ограничен, подумайте о ежедневном приеме добавки с витамином D.

