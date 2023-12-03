Многие любят пить кофе с утра, чтобы проснуться, но этот напиток может помочь похудеть.

Кофе помогает взбодриться во время тяжелого рабочего дня. У каждого есть свои предпочтения относительно того, как пить этот напиток. К сожалению, несмотря на то, что рафинированный сахар является, пожалуй, самой популярной добавкой, его избыток в кофе может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Есть несколько вкусных специй, которые можно добавить в свой утренний кофе, которые не только сделают напиток вкуснее, но и помогут похудеть. Среди них - куркума.

Хотя многие эксперты скажут вам, что обычный черный кофе - это самый здоровый вариант, особенно если вы стремитесь похудеть, некоторые специи могут принести фантастическую пользу. Куркума - один из лучших вариантов, благодаря своим противовоспалительным и ускоряющим обмен веществ свойствам. Эксперт Шери Бергер, RDN, доктор Гретхен Сан-Мигель, доктор медицины, и диетолог Нэнси Лин объяснили, почему стоит добавить эту специю в свою кружку, чтобы получить плоский живот.

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Скорее всего, куркума - не первая специя, которая придет на ум в время наслаждения утренним кофе, особенно если нравится сладкое. Благодаря своему уникальному аромату она чаще всего встречается в таких уютных блюдах, как супы и карри. Однако эта знаменитая желтая специя великолепна в кофе - она также обладает невероятной пользой для здоровья, способной сотворить чудеса с вашим организмом.

Куркума содержит невероятное количество антиоксидантов, которые играют важнейшую роль для общего состояния здоровья и обеспечивает похудение.

"Антиоксидантные свойства куркумы помогают снизить резистентность к инсулину, уровень сахара в крови, уровень холестерина и другие метаболические состояния, возникающие при ожирении", - объясняет Сан-Мигель.

Многие полезные свойства куркумы обусловлены одним активным соединением - куркумином, который способствует снижению веса, ускоряя метаболизм и борясь с воспалением.

"В куркуме содержится ключевое соединение - куркумин, которое, согласно ряду исследований, способствует уменьшению объема талии, индекса массы тела и массы тела", - рассказывает Бергер

Лин подтверждает это: "Специи, содержащие куркумин, оказывают термогенный эффект на организм и заставляют его вырабатывать больше тепла, тем самым сжигая больше калорий."

Если вы предпочитаете что-то более сладкое, корица - еще одна отличная специя, которая может принести невероятную пользу, в том числе ускорить метаболизм.

Ранее УНИАН писал, что ученые назвали оптимальное количество чашек кофе в день для улучшения работы мозга.

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