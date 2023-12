Оказывается, чтобы похудеть не нужно днями пропадать в спортзале.

Похудение - общая цель многих людей, и включение регулярных физических упражнений в свой распорядок дня - важнейший компонент успешного пути к снижению веса.

Издание Eat This, not that пишет, что для эффективной потери веса важно включить в свой образ жизни полноценные тренировки, включающие как силовые, так и кардио упражнения. Если вы подберете частоту тренировок, соответствующую вашему графику и целям, а также будете соблюдать последовательность, это в значительной степени будет способствовать вашему успеху.

Как часто нужно тренироваться, чтобы похудеть

Частота тренировок зависит от различных факторов, включая текущий уровень физической подготовки, общее состояние здоровья и цели по снижению веса. Тем не менее, эксперты в области фитнеса и Американское руководство по физической активности рекомендуют уделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям умеренной интенсивности или 75 минут энергичным упражнениям - примерно 30 минут в день пять раз в неделю.

Последовательность - ключевой момент в деле снижения веса, поэтому очень важно найти такой график тренировок, который впишется в ваш распорядок дня и будет устойчивым в долгосрочной перспективе. Неважно, предпочитаете ли вы ежедневные тренировки или выбираете более продолжительные занятия несколько раз в неделю, главное - найти баланс, который будет подходить именно вам.

Лучшее сочетание упражнений для снижения веса

Когда речь идет о похудении, сочетание силовых и кардио тренировок доказало свою высокую эффективность. Силовые тренировки помогают нарастить сухую мышечную массу, что ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Кардио упражнения, как бег, езда на велосипеде или плавание, помогают сжигать калории и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Идеальный подход - включить в свой распорядок дня сочетание обоих видов упражнений. Стремитесь к тому, чтобы каждую неделю было не менее двух дней силовых и трех дней кардио тренировок. Такое сочетание не только способствует снижению веса, но и улучшает общую физическую форму и самочувствие.

Тренировка для похудения

Тренер привел пример тренировки, которая поможет похудеть. Она сочетает в себе как силовые, так и кардио упражнения. Выполнять ее необходимо три-четыре раза в неделю с перерывом в один день.

Разминка - от 5 до 10 минут:

Прыжки на скакалке;

Динамическая растяжка - круги руками, махи ногами.

Силовая тренировка - 20-30 минут:

Приседания – три раза по 12 повторений;

Отжимания – три раза по 10 повторений;

Выпады - три подхода по 10 повторений на каждую ногу;

Наклоны над головой - три подхода по 12 повторений;

Планка – три раза сета по 30 секунд.

Кардио упражнения - от 20 до 30 минут:

Бег или бодрая ходьба - 20 минут;

Велосипед или стационарный велосипед - 10 минут;

Скакалка - 5 минут.

Завершение тренировки - от 5 до 10 минут:

Статическая растяжка - растяжка подколенных сухожилий, разгибание грудной клетки;

Упражнения на глубокое дыхание.

