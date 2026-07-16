Кабачки лучше жарить в мучной панировке, которая становится залогом легкого хруста.

Если в летний сезон родственники подкинули вам очередную порцию кабачков, то остается только приготовить их настолько вкусно, чтобы домашние оценили и съели до последнего кусочка за один присест.

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Мало что может быть вкуснее и проще в приготовлении, чем обжаренные кружочки кабачков с аппетитной корочкой. У хозяек часто возникает вопрос, как лучше жарить кабачки - с мукой или без, чтобы корочка наверняка получилась. Тут повара и известные блогеры дают однозначный ответ: панировка нужна. Мука, крахмал или мелкие хлебные сухари впитывают сок и на сковородке кусочки не размякнут.

Сколько минут жарятся кабачки на сковороде или в духовке

Даже один молодой экземпляр этого овоща может существенно украсить ужин для всей семьи. А время на его приготовление тратится минимальное. После того, как вы порезали кабачки на кружки толщиной около 1 см, их нужно посолить и выложить на салфетку – сначала одной стороной, потом другой. За 10 минут вся лишняя жидкость впитается. Затем, чтобы не тратить время на панировку каждого кусочка по отдельности, кружочки можно переложить в глубокую миску и насыпать туда муки или крахмала - зависит от того, в чем лучше обвалять кабачки перед жаркой именно на ваш вкус.

Хотя вариантов тут немного – для таких влажных продуктов, как кабачки, панировочная смесь должна быть максимально абсорбирующей. Некоторые хозяйки используют двойную панировку – сначала муку, а затем смесь крахмала, сухарей и приправ.

Дальше дело за малым: разогреть масло, опустить туда уже готовые к обжарке кусочки и через несколько минут у вас на столе вкусное блюдо. Каждый кусочек можно отдельно посыпать мелко нарезанным чесноком, а можно приготовить чесночно-сметанный соус и подать вместе.

Как вкусно пожарить кабачки на сковороде без муки

Если вы по каким-то причинам не употребляете муку (или ее просто нет под рукой), а нежных и ароматных кабачков все же хочется, то есть рецепт и на этот случай. Молодые кабачки, т. е. такие, в которых еще нет ярко выраженных семечек, нарезаются кружочками чуть больше 1 см толщиной. Более тонкие кружочки в этом случае делать не стоит, чтобы они не расплылись в кашу на сковороде.

После этого нужно как следует разогреть масло и выложить кусочки в один слой. Они должны хорошо зарумяниться, и тогда их можно перевернуть. Важно, что при этом способе кабачки солятся в конце или после приготовления, потому что весь сок должен остаться внутри.

Есть секретный способ сделать эти кабачки на порядок вкуснее. Для этого в конце можно убавить огонь, добавить на сковороду ложку сливочного масла и быстро обжарить в нем чеснок. После этого перемешать с пожаренными кабачками, посолить и переложить на тарелку. И это простое действие откроет новую сторону обычных жареных кабачков.

Способ, чтоб получить хрустящие кабачки, как в ресторане

Есть еще один способ пожарить кабачки, кроме традиционных кружочков, - разрезать их длинными тонкими ломтиками на терке для шинковки, обмакнуть в муку и быстро обжарить во фритюре. Важная тонкость – масло должно быть разогрето до 180 градусов по Цельсию. При этом кабачки после муки нужно на секунду окунуть в воду, а затем уже аккуратно опускать в масло.

Жарить их нужно в небольшой емкости до золотистого цвета, а затем откинуть на дуршлаг, чтобы лишнее масло стекло. В таком случае кабачки будут воздушными, волнистыми на вид и очень хрустящими. Они даже больше напоминают чипсы, чем привычные овощи.

Такой способ обжарки молодых кабачков популярен в Греции. Там хрустящие кабачки подают с соусом цацики из присоленного греческого йогурта, чеснока и укропа.

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