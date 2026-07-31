Как сделать равенство правильным, переместив только одну спичку: тест на внимательность

Если хотите решить эту головоломку, помните: у вас есть всего 7 секунд, а уровень сложности довольно высокий.

Если вы считаете себя настоящим экспертом по математике, этот тест для вас. Перед вами визуальная головоломка, которая поставила в тупик многих пользователей соцсетей.

По статистике, 99% людей не смогли найти правильное решение с первой попытки. Поэтому внимательно изучите задание и проверьте свои способности.

Сможете ли вы передвинуть всего одну спичку, чтобы исправить пример?

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Готовы? Посмотрите на изображение с примером 10+10=8. Сразу видно, что равенство неверное.

Ваша задача – исправить его, передвинув только одну спичку. На выполнение отводится 7 секунд. Никаких подсказок – только ваша внимательность и логика. Удачи!

Какое решение у этой головоломки?

Если вам удалось найти правильный ответ, поздравляем! Если нет – не расстраивайтесь, впереди будут новые задачи.

Правильное решение: нужно убрать одну спичку из знака "+", превратив его в "−", и переставить ее к числу 10 слева, чтобы получить 18. В итоге получится верное равенство: 18 − 10 = 8.

Нравится решать задачки? Вот еще головоломки со спичками: математическая головоломка 2+3=9. Головоломка со спичками 31-8=28. И еще одна головоломка со спичками на 7 секунд: нужно переставить две спички.

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