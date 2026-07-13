Слоны Ганнибала пережили переход через Альпы лучше его солдат: ученые назвали причину

По крайней мере 30 из 37 слонов пережили это путешествие.

Два биолога исследовали маршрут, выбранный Ганнибалом при переходе через Альпы со своей армией и слонами в 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны, чтобы напасть на Рим.

Используя карту Альп и таблицы расхода калорий людьми, лошадьми и слонами, Эмилио Берти из Йенского университета (Германия) и Фриц Фоллрат из Оксфордского университета рассчитали расход энергии, необходимый для пересечения Альп и определили маршрут, который сэкономил бы армии драгоценную энергию. Как пишет antena3.ro, они обнаружили, что боевые слоны, благодаря своим жировым запасам, почти все добрались до Италии, в то время как численность армии сократилась вдвое из-за голода и холода.

Они считают, что оптимальным маршрутом стала тропа через гору Монвизо, которая, несмотря на то что её высота составляет 2 900 метров, была самым коротким маршрутом и могла быть преодолена с затратами энергии в 5,42 тераджоуля. По мнению двух исследователей, именно этот маршрут, вероятно, выбрал Ганнибал.

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Как отмечается в исследовании, нельзя было ожидать, что карфагенская армия сможет перевозить достаточные запасы провианта для слонов, 7 000 лошадей и 46 000 человек. Чтобы покрыть 5,42 тераджоуля энергии, затраченной на переход через Альпы, потребовалось бы 232 тонны продовольствия.

Тем не менее, несмотря на холод и недостаток провианта, по крайней мере 30 из 37 слонов пережили это путешествие, хотя 15-дневный поход истощил их жировые запасы на 4%.

Однако люди и лошади пострадали больше. Согласно исследованию, первые потеряли 19% жировых запасов (эта цифра объясняет большие потери среди людей, равные примерно одному из двух солдат), вторые – 11%.

Тем не менее, все слоны погибли следующей зимой, за исключением Суруса – личного слона полководца. Только для того, чтобы поддерживать свой вес, африканские слоны должны были бы питаться по 14 часов в день. Восполнение их огромных жировых запасов и поддержание массы тела после того, как они оказались на вражеской территории, без провианта, в разгар зимы и в стране, чуждой их среде обитания, было невозможно.

Ранее международная группа ученых смоделировала будущую эволюцию нашей планеты и пришла к выводу, что примерно через 1,9 миллиарда лет средняя температура на ее поверхности может подняться до 65 °C. В таких условиях не выживут даже самые выносливые наземные растения.

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