Что на самом деле означает 'с незапамятных времён': ученые назвали точную дату

Фраза "с незапамятных времён", которую обычно используют для обозначения очень далёкого прошлого, на самом деле имеет вполне конкретное значение. В английском праве это выражение связано с определённой исторической датой.

Выражение "с незапамятных времён" часто используют, чтобы описать события, происходившие настолько давно, что их начало невозможно установить. Однако в английской правовой традиции эта фраза имеет довольно точное определение, пишет издание Iflscience.

В системе общего права Англии время "незапамятных времён" формально относится ко всему периоду до 1189 года – года вступления на престол короля Ричарда I Львиное Сердце. Именно эта дата была выбрана средневековыми юристами как условная граница исторической памяти.

Это правило появилось в XIII веке, когда английские суды пытались решить проблему старых земельных и имущественных споров. Судьи пришли к выводу, что события, произошедшие слишком давно, невозможно подтвердить свидетелями или документами. Поэтому было решено установить условную точку отсчёта, после которой факты можно считать юридически подтверждаемыми.

С тех пор в английском праве считается, что всё, что произошло до 1189 года, относится к категории "time immemorial" – то есть "вне памяти живущих" или более привычное нам "незапамятное время".

Если посчитать время от этой даты до сегодняшнего дня, получается примерно 836 лет и 193 дня – именно столько прошло с момента условной границы "незапамятных времён".

Сегодня выражение чаще используется в переносном смысле и обозначает просто очень далёкое прошлое. Тем не менее его происхождение связано с конкретным историческим решением английских судов, которое сохранилось в юридической традиции на протяжении многих веков.

