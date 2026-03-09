Ученые нашли неожиданных обитателей пустыни: как они выживают в аду на Земле

Пустыня Атакама больше не считается "мертвой" зоной для сложной фауны - ученые там нашли жизнь.

Под раскаленной и сухой поверхностью пустыни Атакама, где инженеры NASA тестируют свои марсоходы, ученые обнаружили скрытые экосистемы микроскопических червей - нематод. Ученые собрали пробы из шести разных локаций пустыни и поделились своим потрясающим результатом в научной статье для журнала Nature.

Оказалось, что в пустыне, которую можно назвать адом на Земле, ведь дожди здесь не идут десятилетиями, живут нематоды. Ранее ученые находили лишь единичные экземпляры у океанического побережья. Теперь они обнаружили 21 семью и 36 родов этих существ в самом сердце засухи.

Существа адаптировались к среде уникальным образом. Когда становится слишком сухо, они меняют способ размножения. Одни делают это половым путем, другие - бесполым.

"Эти результаты демонстрируют, что даже в одной из самых экстремальных наземных сред могут сохраняться стабильные почвенные сообщества. Однако данные об упрощенных почвенных пищевых сетях свидетельствуют об уязвимости к дальнейшим изменениям окружающей среды", - пишут авторы исследования.

Биологи уверяют, что эти маленькие существа - сверхмощные выживальщики. Они встречаются повсюду: от темных морских глубин до ледяной Антарктиды. Но находка в Атакаме меняет представление о пределах возможного.

О чем свидетельствует наличие нематод в пустыне

Это событие имеет критическое значение для климатологии, отмечается в научной статье. Наша планета неуклонно нагревается, а пустыни становятся больше, поэтому исследователь Филипп Шиффер считает, что изучение нематод поможет понять будущее всего живого - они являются ключом к прогнозированию устойчивости экосистем.

"Наши выводы дают новое понимание механизмов, формирующих биоразнообразие в засушливых экосистемах, и могут помочь в прогнозах относительно устойчивости почвы к глобальной климатической аридификации (процесс усиления засушливости климата, приводящий к высыханию ландшафтов - ред.)", - добавляют ученые.

Такие открытия помогают агрономам и экологам, ведь выживание микроорганизмов в песке - это не просто биология. Это стратегия спасения урожаев во времена большой засухи. Теперь ученые будут искать подобные сообщества в других "мертвых" точках планеты.

Что еще интересного известно об ученых и пустынях

Мы уже сообщали, что китайские ученые достигли значительных успехов в сфере биотехнологии, создав бактерии, способные трансформировать пустыни. Результаты исследований, проведенных вблизи пустыни Такламакан в Синьцзяне, свидетельствуют о стабилизации песка в течение 10-16 месяцев.

Одновременно с этим, NASA обнаружило необычное явление в пустыне Сахара. Спутниковые снимки показали появление темных плато на юге Мавритании - на одной стороне этих образований наблюдается активное накопление песка, тогда как на другой стороне дюны почти полностью отсутствуют.

А вот Европа сталкивается с ростом пустынных территорий. Между реками Дунай и Тиса в Венгрии формируется крупнейшая пустыня на континенте, поэтому этот регион, который ранее был плодородной сельскохозяйственной зоной, претерпел кардинальные изменения ландшафта за последние десятилетия.

