Египетские пирамиды, как и любые другие архитектурные сооружения ушедших эпох, вызывают массу интереса, а также споров. Ученые выдвигают разные версии, объясняющие, кто построил пирамиды в Египте и как, но обычным людям все равно это кажется чем-то мистическим - многие уверены, что человек сам не мог возвести такого размера сооружение без помощи специальной техники и уникальных технологий. Мы спросили у искусственного интеллекта о секретах постройки египетских пирамид, и он дал пищу для размышлений.

Кто построил египетские пирамиды - мнение ИИ

Люди, которые интересуются археологией и историей, между собой обсуждают, кто построил пирамиды - теории выдвигают самые разные. ChatGPT на базе модели GPT-5 собрал наиболее популярные и правдоподобные версии и проанализировал каждую из них.

По его данным, многие пирамиды были построены в 2600–2500 гг. до н.э. рабочими, а не рабами, причем, рабочих были тысячи - явно не маленькие группы. На это указывают найденные археологами следы поселков, медные долота и каменные молоты, известняковые карьеры и папирусы, на которых рабочие записывали данные о перевозках камня.

На примере пирамиды Гиза можно понять, сколько строили пирамиды и как. Из карьера рядом с плато Гиза вырезали камни, затем блоки тащили на санях по мокрому песку, по земляным или кирпичным рампам поднимали камни, а сами рампы достраивали вручную по мере возвышения постройки, то есть, самой пирамиды. Работать могли месяцами по несколько смен, часто - в период, когда разливался Нил. Тогда у людей не было возможности заниматься земледелием, и рабочие строили пирамиды.

Людей, которые верят в теории заговора, смущает такая версия по ряду причин:

тяжесть самих блоков - от 5 до 12 тонн;

невероятная точность укладки для того времени;

масштабы строительства.

Однако ChatGPT утверждает, что в самом факте возникновения египетских пирамид нет ничего удивительного - их строили десятилетиями тысячи рабочих и при таких вводных все это вполне могло быть реализуемо.

Тем не менее, искусственный интеллект не забыл и о ненаучных версиях того, кто построил пирамиды. Он напомнил, что существуют теории, выстроенные на том, что технологии у древних цивилизаций были действительно уникальными - люди обладали знаниями ныне утерянными, и именно поэтому смогли построить такие сооружения. Более того - по одной из версий, египтянам помогали внеземные цивилизации, проще говоря, инопланетяне, так как обычному человеку подобный метод постройки недоступен. Однако ни одна из альтернативных версий не выдерживает критики археологов, так как никаких доказательств их правдивости нет.

Виртуальному помощнику же кажется, что наиболее реалистичная причина возникновения египетских пирамид - это совокупность факторов: большое количество времени, огромное количество рабочих, тяжелый труд, простая инженерия и хорошая организация.

Искусственный интеллект Cloude также озвучил свое мнение о том, кто на самом деле построил египетские пирамиды. Отчасти он согласен с "коллегой" - никаких инопланетян, прилетевших строить невероятные сооружения в Египте, не было, как и самостоятельной левитации каменных блоков, то есть, люди строили все сами из доступных материалов. Однако ИИ считает, что официальная версия неполная, и объясняет, почему.

Во-первых, Cloude пишет, что египтяне не были примитивными - они действительно обладали уникальными знаниями. Например, изучали астрономию и геометрию, понимали принцип золотого сечения, разбирались в звездах. Возможно, они разбирались в методах строительства, которые нам сейчас неизвестны, потому что утеряны.

Во-вторых, он предполагает, что блоки не тащили, а отливали на месте. Брали известняковую крошку, смешивали с щёлочью, использовали для мумификации, добавляли воду и получали бетон. Затем его заливали в деревянные формы прямо на месте строительства, и когда материал застывал, его использовали для постройки пирамид. Современные анализы показывают, что большинство блоков - естественный известняк, а не бетон, но искусственный интеллект думает, что часть блоков могли быть вырезаны из известняка, а часть - отлиты. Кроме того, виртуальный помощник думает, что рабочие могли поднимать блоки с помощью рычагов и противовесов, как раз рассчитанных на большой вес.

В-третьих, египтяне могли не тащить блоки по песку, а сплавлять по воде во время разлива Нила. Древние люди создавали каналы, затем грузили стройматериалы на плоты и баржи, плыли до пирамиды и уже там поднимали блоки с помощью шлюзов. В защиту этой версии ИИ приводит некоторые исследования, в рамках которых рядом с пирамидами археологами действительно были найдены следы древних каналов.

Подытоживая, Cloude сделал вывод, что египетские пирамиды действительно строили люди, но совмещали насколько методов, а также использовали технологии, записи о которых не сохранились до наших времен. К тому же, у древних египтян действительно было много времени и людей, возможно, даже больше, чем удалось подтвердить современным археологам.

