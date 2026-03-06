Часто так говорят о человеке аристократического происхождения.

Иногда можно услышать, как желая обратить внимание на инаковость собеседника, его манеры, привычки и поведение, люди говорят, что у человека голубая кровь и белая кость, подразумевая, что он явно принадлежит к высшему обществу - аристократии. В современности, конечно, чаще все это имеется в виду в переносном смысле. Узнайте, что значит выражение "белая кость" и почему кровь аристократии именно голубая.

Что значит человек "голубых кровей" и почему кость должна быть белой

Существует несколько версий, откуда пошло выражение белая кость и голубая кровь, но наиболее распространенной и достоверной многие историки считают только одну. Они ссылаются на события VIII века, когда вестготская Испания содрогнулась от вторжения мавров. Власти страны боролись с чужеземцами до XV века, ведь результатом такого нашествия стало огромное количество смешанных браков и, как следствие, рождение смуглых детей.

В это же время жители Кастилии, испанской провинции, гордились тем, что их аристократия никогда не вступала ни в какие отношения с маврами, и поэтому им удалось сохранить бледный цвет кожи. Понятно, что голубая кровь - это метафора, возникшая исключительно из-за оттенка вен, ведь у обладателей очень светлой кожи он, как правило, голубой или фиолетовый.

Со временем от испанской аристократии фраза перешла в лексикон французов, а затем и дальше - в частности, в Россию, где фактор крови был очень важен среди знати. К примеру, царя нельзя было просто выбрать, как сейчас президента - титул передавался по наследству, и за право взойти на престол даже кровные братья неоднократно вели войны. В целом, происхождение человека влияло на его жизнь напрямую во многих государствах - от этого зависело, где он будет жить, кем работать, с кем вступать в брак и так далее.

На протяжении нескольких веков даже визуально можно было сразу понять, какого происхождения человек, и есть ли у него та самая голубая кровь и белая кость, что значит, в конечном итоге, очень много. Считалось, что люди со смуглой кожей априори принадлежат к низшему слою населения - к рабам, крестьянам, рабочим. Все потому, что они вынуждены сутками напролет трудиться на улице при любой погоде, и летом их кожа моментально покрывалась загаром, а руки становились грубыми.

В то же время представители аристократии старались от солнца беречься, и летом пользовались зонтами, защищаясь от палящих лучей, носили закрытые платья с длинным рукавом и, конечно, шляпки. Бледность считалась признаком богатства, а появляться на публике с загаром или тем более в открытой одежде считалось неприличным и недопустимым для человека из высшего класса.

В современном мире, конечно, устои изменились - сейчас наличие загара не считается чем-то зазорным и по большей части, наоборот, поощряется. О принадлежности к аристократии никто практически не говорит, однако многие певцы, артисты, писатели и другие представители творческой "элиты" считают себя теми, у кого голубая кровь и белая кость, часто относя свою персону к разряду особенных и даже уникальных личностей. В целом, такая фраза сейчас звучит, скорее, как ирония в адрес человека, который своими привычками, взглядами или манерами заметно отличается от тех, кто его окружает и они, считая его "белой вороной", желают это подчеркнуть.

