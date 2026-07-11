Какой перекус полезен для здоровья мозга, сердца и кишечника: диетологи назвали продукт

В этом продукте содержатся такие питательные вещества, как калий, кальций и магний.

Несмотря на то, что существует множество вариантов перекусов, способствующих хорошему самочувствию, есть один, который дипломированные диетологи считают лучшим выбором. Речь идет о греческом йогурте или других подобных процеженных йогуртах. Поэтому диетологи рассказали для Real Simple, почему именно этот молочный продукт так полезен для человека.

Здоровье мозга

Греческий йогурт обладает множеством полезных свойств, главное из которых - содержание пробиотиков.

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"Ферментированные продукты, такие как йогурт, могут снизить риск депрессии, тревоги и нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера", - заверила дипломированный диетолог Лотта Андониан.

Также они могут помочь уменьшить "нейровоспаление" и улучшить передачу сигналов нейромедиаторов и работу мозга.

Здоровье сердца

"Обзор исследований, в которых приняли участие почти 900 000 человек, показал, что употребление йогурта связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти", - объяснила Андониан.

По её словам, это может быть связано с тем, что такие питательные вещества, как калий, кальций и магний, содержащиеся в йогурте, могут способствовать снижению артериального давления.

Кроме того, йогурт и другие ферментированные молочные продукты могут способствовать здоровью сердца, стимулируя выработку других биологически активных молекул, которые снижают артериальное давление и уменьшают воспаление, говорит диетолог Сара Глински.

"Кроме того, высокое содержание кальция в йогурте может снизить уровень триглицеридов и улучшить соотношение HDL (хорошего холестерина) к LDL (плохого холестерина), что связано со снижением артериального давления и уменьшением риска инсульта", - говорит она.

Здоровье кишечника

Два распространенных пробиотических штамма, содержащихся в йогурте, - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus - как было доказано, положительно влияют на микробиом кишечника, заверила Глински.

"Пробиотики также способствуют выработке полезных соединений, таких как короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление в кишечнике и поддерживают здоровый кишечный барьер", - подчеркнула она.

По ее словам, йогурт, как правило, содержит меньше лактозы, чем другие молочные продукты, такие как молоко, поэтому он может лучше переноситься людьми с непереносимостью лактозы.

Другие советы по здоровью

Также диетологи ответили, сколько миндаля можно есть ежедневно. В частности, исследования показывают, что употребление немного большего количества этого ореха может положительно повлиять на здоровье сердца, кишечника и кожи.

Кроме того, стало известно, какой соус полезнее для здоровья сердца - кетчуп или горчица. По словам специалистов, как кетчуп, так и горчица имеют относительно низкую калорийность и высокое содержание натрия, но в кетчупе больше сахара.

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