Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоит доллар в пятницу

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 1 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 1 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла также на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

