Baykar создала новый дрон-камикадзе с искусственным интеллектом (видео)

Новый беспилотник способен поражать цели на расстоянии более 1000 км и работать без GPS.

Турецкая компания Baykar анонсировала новый дрон-камикадзе MIZRAK, оснащенный системами искусственного интеллекта. Разработку официально представят на выставке SAHA 2026, которая состоится 5–9 мая в Стамбуле, сообщили в компании.

По заявленным характеристикам, MIZRAK является дальнобойным беспилотным оружием с радиусом действия более 1000 километров и автономностью до 7 часов. Дрон оснащен боевой частью весом до 40 кг.

Ключевой особенностью новинки является использование искусственного интеллекта для автономного наведения на цель. Это позволяет беспилотнику действовать даже без сигнала GPS, что делает его эффективным в условиях радиоэлектронной борьбы.

Разработчики отмечают, что MIZRAK может запускаться как со взлетно-посадочных полос, так и с помощью ракетного ускорителя. Также он совместим с другими беспилотными системами, что расширяет возможности его применения.

Другой новинки от Baykar

Как сообщал УНИАН, турецкая оборонная компания Baykar готовится представить новую разработку – беспилотный летательный аппарат-смертник K2 и боеприпасы "Sivrisinek" ("Москит").

Новый комплекс позиционируется как система для скоординированных автономных ударов с использованием технологий искусственного интеллекта. По данным разработчика, платформа создана для выполнения интеллектуально скоординированных атак, в которых группа беспилотников действует как единая система.

