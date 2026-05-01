Глава МИД Китая назвал Тайвань 'главным риском' в отношениях с США

Дипломат отметил, что США должны "выполнить свои обещания и сделать правильный выбор".

Министр иностранных дел Китая Ван И во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Тайвань является "главным риском" для двусторонних отношений между странами и призвал Вашингтон "сделать правильный выбор". Как сообщило Reuters, об этом он сказал во время телефонного разговора с Рубио.

"Тайваньский вопрос касается основных интересов Китая", - сказал Ван, добавив, что США должны "выполнить свои обещания и сделать правильный выбор, чтобы открыть новое пространство для китайско-американского сотрудничества и приложить надлежащие усилия для мира во всем мире".

Телефонный разговор состоялся за несколько недель до ожидаемого саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, и он подчеркнул, что Тайвань занимает первое место в повестке дня.

Как сообщал УНИАН, Тайвань перешел в состояние повышенной боевой готовности из-за появления китайских военных кораблей в водах вблизи стратегических островов Пеньху.

В Министерстве обороны Тайваня отметили, что вечером 27 апреля эсминец и фрегат КНР вошли в воды к юго-западу от островов Пеньху, где расположены ключевые военно-морские и авиабазы страны. Уже к утру вторника количество вражеских судов вокруг острова возросло до девяти, а в небе было обнаружено 22 военных самолета.

По имеющимся данным, тайваньские военные "тщательно контролировали формирование и принимали соответствующие меры с применением морских и воздушных сил". Пекин, в свою очередь, называет такие действия "полностью оправданными и разумными", обвиняя в напряженности правительство в Тайбэе.

Президент Тайваня Лай Цзинь-тэ назвал такие операции тактикой "серой зоны", цель которой - истощить силы обороны без открытого боя. По его мнению, "психологическое давление растет с каждым днем".

Для противодействия угрозе Тайвань планирует усилить береговую охрану.

