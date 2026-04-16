Психологи объяснили, почему взрослые дети реже навещают родителей: дело не в обидах

Редкие визиты взрослых детей к родителям далеко не всегда связаны с эгоизмом или неблагодарностью. Об этом пишет бывшая учительница Марлен Мартин в материале для VegOut, опираясь как на личные наблюдения, так и на психологические исследования семейных динамик.

По её словам, многие взрослые дети отдаляются не из-за конфликтов или обид. Чаще они бессознательно воспроизводят ту модель отношений, которую видели в детстве. Где забота выражалась не через эмоциональное присутствие, а через действия – работу, обеспечение, бытовую поддержку и "поступки вместо слов".

Автор описывает типичную ситуацию: взрослые дети могут привозить еду, подарки или финансовую помощь, но при этом редко остаются надолго. На первый взгляд это выглядит как дистанция, однако в рамках семейной психологии это часто отражение усвоенного сценария отношений.

В материале также приводится ссылка на работы в области эмоциональной доступности в семье. В частности, концепция исследования привязанности показывает, что эмоциональная связь формируется не только через заботу и безопасность, но и через способность родителей быть эмоционально включёнными и отзывчивыми.

Отдельно в материале упоминается подход Сары Эпштейн, лицензированного семейного психотерапевта, которая в своих исследованиях семейных отношений отмечает, что качество контакта между родителями и детьми зависит от эмоциональной "доступности" и умения реагировать на внутренние состояния ребёнка, а не только на его поведение.

По мнению психолога, если в семье с детства любовь ассоциировалась с занятостью, работой и решением практических задач, то во взрослом возрасте дети часто продолжают выражать привязанность именно в таком формате – через действия, а не через присутствие.

Лахлан Браун, автор, пишущий о семейных отношениях, прекрасно это сформулировал: "Неудобство, связанное с близостью, не передавалось из поколения в поколение. Оно передавалось с той же надежностью, что и семейный фарфор, просто менее заметно".

Психологи, на которых опирается автор публикации, объясняют, что такие модели могут передаваться из поколения в поколение. Ребёнок, который не получал опыта эмоционального диалога, во взрослом возрасте часто не формирует привычку к регулярному контакту с родителями, даже при наличии любви и благодарности.

В результате дистанция между поколениями формируется не резко и не через конфликт, а постепенно – как продолжение той же самой модели отношений, которая существовала в семье изначально, резюмирует издание.

