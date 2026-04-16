У людей, которых с детства приучили к самостоятельности, есть один недостаток характера

Хотя молодое поколение часто критикуют за чрезмерную зависимость от помощи старших, чрезмерная самостоятельность может быть ещё хуже.

Поколение людей, которые росли без постоянного присмотра взрослых и были вынуждены рано научиться самостоятельности, во взрослом возрасте сталкиваются с неочевидными психологическими последствиями – в частности, с трудностями в принятии помощи и построении близких отношений. Об этом говорится в публикации издания Experteditor, где автор, канадский пенсионер Фарли Леджервуд, размышляет об опыте так называемых "детей с ключом на шее" и его влиянии на дальнейшую жизнь.

Автор описывает собственное детство, когда ужин часто означал то, что ребенок мог найти самостоятельно в холодильнике, потому что родители работали на нескольких работах и не имели времени заботиться о нем. По его словам, это не было классической халатностью, а скорее вопросом выживания. В то же время именно в таких условиях формировалась привычка не рассчитывать на других и решать все проблемы самостоятельно.

В тексте отмечается, что эта модель поведения передается и следующим поколениям. Фарли приводит пример своей взрослой дочери, которая даже в кризисной ситуации пытается справиться самостоятельно, не обращаясь за помощью. Это, по его словам, демонстрирует глубоко укоренившуюся установку: "Если тебе что-то нужно, ты должен позаботиться об этом сам".

Эксперты подтверждают, что чрезмерная самостоятельность может иметь обратную сторону.

"Высоко независимые взрослые могут испытывать трудности с близостью и эмоциональной регуляцией", – говорит психолог Сэм Голдштейн.

Кроме того, автор обращает внимание на явление так называемой "гипернезависимости", которая часто формируется у детей, вынужденных брать на себя взрослые обязанности. В результате такие дети рано взрослеют, но теряют способность быть уязвимыми.

Автор подчеркивает, что эта "эмоциональная операционная система" работает эффективно в условиях нехватки ресурсов, но во взрослой жизни может превращаться в барьер. Человек привыкает не только не просить помощи, но и отказываться от нее, даже когда она доступна. Это создает ощущение изоляции, несмотря на внешнюю успешность.

В итоге автор приходит к выводу, что поколение, привыкшее "справляться самостоятельно", должно переосмыслить этот подход.

"Ваша эмоциональная операционная система хорошо служила вам десятилетиями. Она защищала вас, позволяла вам двигаться, помогала вам выживать. Но вы уже не просто выживаете. Вы живете. А жить, по-настоящему жить, означает впускать людей в свою сферу жизни. Это означает быть достаточно смелым, чтобы нуждаться в чем-то, хотеть чего-то, принимать что-то от других, не выставляя себе счет", – резюмирует автор.

