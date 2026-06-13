'Все нормально' и 'как хочешь': 8 пассивно-агрессивных фраз, которые разрушают отношения

Эти фразы кажутся безобидными, но именно они постепенно разрушают близость в паре.

В идеальном мире мы все могли бы говорить партнерам именно то, что чувствуем, – сразу, как только это чувство возникает. Но реальная жизнь часто далека от идеала. Может быть, слишком уязвимо открыто выражать свою потребность; может быть, вы боитесь, что вас отвергнут, проигнорируют или встретят с враждебностью.

Именно здесь в игру вступает пассивная агрессия, пишет Huffpost. "Пассивная агрессия – это косвенное выражение эмоций или неудовлетворенных потребностей", – заявляет травматолог и семейный терапевт Тара Рулло. По ее словам, за пассивно-агрессивными комментариями скрываются уязвимые эмоции – грусть, одиночество, подавленность, страх или тоска.

Рулло привела пример: один из партнеров все больше зарывается в телефон, а второй вместо прямого разговора начинает колоть: "Не буду мешать тебе и твоему телефону" или "Наверное, там что-то очень важное". За этим сарказмом, по ее словам, прячется обычное желание внимания – но партнер слышит не просьбу, а упрек.

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"За этими словами стоит естественное желание близости, но поскольку потребность завернута в раздражение и сарказм, партнер слышит не просьбу, а критику, презрение или невнятный эмоциональный сигнал", – добавила Рулло.

Ниже семейные эксперты описывают наиболее распространенные пассивно-агрессивные фразы, которые они слышат в парах, и объясняют, как превратить такие моменты в настоящую возможность для сближения.

"Всё нормально" / "Я в порядке"

Это один из тех случаев, когда слова говорят одно, но "партнер явно улавливает интонацию", подчеркнула клинический психолог и автор книги "Любить каждый день" Александра Соломон. По ее словам, если интонация не совпадает со словами, партнер сосредоточится именно на ней.

Он почувствует ваше недовольство, но не поймет, что именно не так, – лишь то, что вы на него обижены.

Если вы поймали себя на этой фразе, лицензированный семейный терапевт и автор книги "Пока стресс не разлучит нас" Элизабет Эрншоу рекомендует постараться остановиться в этот момент и назвать реальное чувство. Это может звучать так: "Нет, на самом деле я не в порядке. Не знаю, почему так сказал(а). Я чувствую [злость / грусть / и т.д.]".

"Повезло же некоторым"

Рулло считает эту фразу одним из самых опасных сигналов в отношениях. "Повезло же некоторым – никакой ответственности" или "повезло же некоторым – лежи себе, пока я все делаю" – это уже не просто раздражение, а то, что известный семейный психолог Джон Готтман называет презрением. А презрение, по его словам, – главный признак того, что отношения близятся к концу.

Презрение сигнализирует о том, что "вы не просто раздражены, но и утратили фундаментальное уважение к другому человеку". Сарказм позволяет замаскировать это под юмор, но скрытый посыл очевиден.

"Видимо, я ничего не могу сделать правильно"

Соломон объясняет: партнер говорит вам что-то конкретное – например, просит чаще убираться дома. А вы в ответ: "Ну что ж, видимо, я вообще ничего не могу сделать правильно". Вместо того чтобы разобраться с реальной претензией, вы уходите в обиду и делаете из частного случая глобальный вывод о себе. Разговор заходит в тупик.

Это также форма того, что Эрншоу называет "хронической игрой в жертву".

Вместо того чтобы разобраться с конкретной проблемой – или хотя бы признать, что вы чувствуете критику и реагируете на нее, – вы превращаете момент в суд над собственной ценностью. Это закрывает разговор, который пытался начать партнёр, и уводит его в гораздо более глобальное и менее продуктивное русло.

"Я не должен(на) был(а) об этом просить"

Семейный терапевт Зак Бриттл назвал слово "должен" характерным признаком пассивной агрессии.

Типичные примеры – "Я не должен(на) об этом просить" и "ты сам(а) должен(а) был(а) знать". В идеале, по словам Бриттла, говорящий должен формулировать мысли "из позиции желания, а не требования". Это может выглядеть как замена фраз "ты должен" на "мне бы очень хотелось..."

Эрншоу также привела пример партнера, который чувствует себя брошенным и срывается: "Если бы тебе было не все равно, ты бы и сам(а) знал(а)". Вместо этого можно попробовать сказать: "Я чувствую себя одиноко и очень хотел(а) бы, чтобы мы скоро устроили свидание".

"О, смотри, кто наконец соизволил помочь"

Это еще один комментарий, который можно защитить как шутку, если он плохо воспримется, – но тот, кому он адресован, почти неизбежно отреагирует на режущую интонацию под ним.

Как и в случае с "повезло же некоторым", такой комментарий может транслировать "превосходство, отвращение, неуважение, насмешку или пренебрежение", отметила Рулло.

Вместо "я на тебя обижен(а)" послание становится "я выше тебя" и "с тобой что-то принципиально не так".

Такая атмосфера – когда один или оба партнера "постоянно чувствуют себя презираемыми, осмеянными или отвергнутыми" – поддается восстановлению с большим трудом.

"Мужу моей сестры / Жена Дейва никогда..."

Такой комментарий может принимать разные формы: "Муж моей сестры каждый вечер купает детей" или "Жена Дейва никогда не просит его помочь со стиркой". Вместо того чтобы напрямую сказать, чего вы хотите от партнера, вы выражаете свое недовольство через сравнение.

Подтекст, как объяснила Соломон, всегда одинаков: "Почему ты не можешь так же?"

Партнер оказывается перед выбором: либо прямо спросить, к чему вы клоните, либо – что вероятнее – занять оборонительную позицию в ответ на то, как вы его только что унизили.

"Я просто из тех, кто думает о других"

Здесь снова проблема в подтексте. Соломон сказала, что это пример того, как "вы описываете себя в позитивном ключе, а подтекст – негативная характеристика партнера".

Иными словами: "Я из тех, кто думает о других, – в отличие от тебя".

Более честная версия, по ее словам, могла бы звучать так: "Меня беспокоит, что здесь есть дисбаланс" или "Я иногда не понимаю твоих выборов, потому что они так сильно отличаются от моих".

"Как хочешь"

Этот комментарий, когда произносится с пассивно-агрессивным умыслом, нередко сопровождается "тяжелым тоном или закатыванием глаз", по словам Эрншоу.

Как и "все нормально", это форма игнорирования – "эмоционального ухода при очевидной демонстрации того, что что-то не так".

Если вас тянет сказать что-то вроде "как хочешь" в ответ на предложение, которое вам явно не нравится, Эрншоу рекомендует два шага: сначала дать себе столько времени, сколько нужно, чтобы успокоиться и высказаться более ясно; а затем честно признать, что вас не устраивает текущий план.

Можно попробовать сказать: "Меня не вдохновляет этот вариант. Давай поищем решение, которое устроит нас обоих".

Какой вред может нанести пассивная агрессия

Поскольку такие комментарии не адресуют напрямую ни эмоцию, ни неудовлетворённую потребность, они дают говорящему прикрытие: если комментарий воспринят плохо, можно притвориться, что это была просто шутка, или обвинить партнера в том, что тот всё преувеличивает. Но такое отступление не отменяет вреда от подобных слов.

"Пассивная агрессия – это не крики, не ругань и не оскорбления, – сказала Соломон. – Но она постепенно разрушает связь, подтачивает близость. Это серьезно".

Вред кроется и в пассивности – слушатель остается в замешательстве относительно того, что ему на самом деле говорят, – и в агрессии, которая заставляет его занимать оборонительную позицию.

Эрншоу описала пассивную агрессию как "разъедающую" со временем: "Тот, кто так говорит, хронически чувствует себя неуслышанным; тот, кому это адресовано, постоянно ощущает критику, но не может на неё нормально ответить".

Когда это становится паттерном, именно тогда общение по-настоящему начинает разрушаться.

Такие комментарии могут использоваться и как защитная стратегия – не менее деструктивная: если один партнер чувствует нападение, он может сказать что-то вроде "видимо, я просто плохой человек" или "видимо, я ничего не могу сделать правильно" – чтобы уйти от критики или сбить разговор с курса.

Эффект тот же: слушатель остаётся в замешательстве, занимает оборонительную позицию и не может нормально ответить, поскольку реальная эмоция, движущая комментарием, так и не была названа.

В основе проблемы – то, как пассивно-агрессивные комментарии меняют подход пары к решению конфликтов.

"Всякий раз, когда у нас возникает конфликт с партнером, есть возможность поставить проблему перед собой, встать рядом и вместе на нее смотреть, – заявила Соломон.

Пассивно-агрессивные комментарии отражают и закрепляют идею "я против тебя" вместо "мы вместе против проблемы".

Есть более здоровый способ общаться

Все опрошенные эксперты дали схожие советы: разберитесь в том, что на самом деле с вами происходит, а затем постарайтесь выразить это напрямую, используя конструкции "я чувствую" и "мне нужно".

Как для того, кто прибегает к пассивной агрессии, так и для того, кто её получает, полезными инструментами могут стать предложение сделать паузу в разговоре – пока вы не сможете общаться более спокойно – и мягкое обозначение поведения, которое вы замечаете.

Для того, кто проявляет пассивную агрессию, это может звучать так: "Я замечаю, что склонен(на) к пассивно-агрессивному поведению, когда чувствую подавленность. Я очень стараюсь это изменить".

Для слушателя – так: "Когда ты говоришь "как хочешь", я чувствую, что меня отстраняют. Можем ли мы поговорить о том, что на самом деле происходит?" В обоих случаях это признаёт агрессию, которая прежде была замаскирована, и говорит партнёру, что вы готовы общаться более открыто.

Если вы узнаете эти фразы в своих отношениях – не будьте к себе слишком строги и не считайте это приговором.

"Пассивная агрессия – это не черта личности, – уточнила Соломон. – Подавляющее большинство из нас выросли, не видя примеров здорового разрешения конфликтов, и потому приходим в близкие отношения с реальным дефицитом навыков. Хорошая новость в том, что всему этому можно научиться".

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