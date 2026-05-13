Как понять, что извинения не были искренними: психолог назвал признаки

Некоторые люди могут лишь имитировать формальные извинения, не испытывая искреннего раскаяния в содеянном.

Искренние извинения способны восстановить доверие и помочь уладить конфликт. Однако некоторые фразы лишь маскируют нежелание брать на себя ответственность. Об этом в статье для Yourtango пишет практикующий психолог и семейный терапевт Дэн Нойхарт.

Автор подчеркивает, что настоящее раскаяние не должно содержать условий или оправданий, а должно демонстрировать эмпатию, готовность исправить ситуацию и желание не повторять ошибок в будущем.

Нойхарт также привел примеры типичных фраз, которые люди обычно используют для неискренних и манипулятивных извинений.

"Мне жаль, если…" Авторназывает это условным извинением, которое не признает вину напрямую. Фразы вроде "мне жаль, если я тебя обидел" или "если ты расстроился" лишь предполагают возможность проблемы, но не признают конкретного вреда.

"Мне жаль, что ты…" В публикации отмечается, что это пример перекладывания вины на собеседника. Человек как бы извиняется, но фактически намекает, что проблема заключается в чужих эмоциях или реакции, а не в его собственных действиях.

"Мне жаль, но…" Такие извинения, пишет автор, обычно сопровождаются оправданиями: "но ты преувеличил", "но все смеялись" или "но ты сам это начал". Настоящее извинение требует признания нанесенного вреда без попыток сразу себя оправдать.

"Я просто…" Это так называемое оправдательное извинение, когда человек объясняет свое поведение "шуткой", "попыткой помочь" или "желанием показать другую сторону ситуации". Как отмечается в статье, таким образом обидчик пытается доказать, что его действия были якобы безобидными.

"Я уже говорил, что мне жаль". Подобные фразы обесценивают сам факт извинения, говорится в материале. Автор ссылается на исследования, которые показывают: искренние извинения обычно содержат больше объяснений и демонстрируют, что человек действительно обдумал свои слова.

"Я сожалею…" По мнению экспертов, выражение "я сожалею, что так случилось" не всегда является полноценным извинением, поскольку человек не признает свою роль в ситуации.

"Я знаю, что…" или "Ты же знаешь, что…" Такие фразы могут преуменьшать проблему и убеждать пострадавшего человека не воспринимать ситуацию всерьез. Например: "ты же знаешь, что я не хотел тебя обидеть". Автор считает, что это скорее попытка сгладить конфликт без реального раскаяния.

"Я извинюсь, если…" В материале это называют "извинением с условием". Человек соглашается извиниться только в ответ на определенные уступки – например, если другая сторона тоже попросит прощения или пообещает больше не упоминать конфликт.

"Наверное, я должен извиниться". Такие слова лишь намекают на извинение, но не содержат его прямо. Автор статьи пишет, что подобные формулировки часто демонстрируют равнодушие и нежелание искренне признавать ошибку.

"Мне сказали попросить прощения". В этом случае человек дает понять, что извиняется не по собственной инициативе, а из-за давления других людей. В статье упоминаются и публичные извинения знаменитостей, которые нередко воспринимаются как попытка спасти репутацию, а не как проявление искреннего раскаяния.

"Ладно, прости, хорошо?". Такие извинения автор называет агрессивными или вынужденными. Они могут звучать как раздраженная уступка или даже скрытая угроза, а не как попытка примирения.

