Черная мамба может убить за час: герпетолог объяснил, что делает яд таким опасным

Своё название она получила из-за абсолютно темной окраски внутри рта.

Смертельный яд и ужасающий вид черной мамбы часто затмевают биологию самой змеи, мешая воспринимать ее как настоящее чудо природы, пишет издание Forbes.

Популярные описания рисуют этот вид как невероятно быстрый и агрессивный. Однако герпетологи отмечают, что главная особенность рептилии – это скорость, с которой ее яд парализует жертву.

Как говорится в материале, в тяжелых случаях без лечения симптомы в организме человека развиваются уже в течение первого часа. При этом специалисты отмечают, что угроза от этой змеи часто более выражена в нашем сознании, чем в реальности.

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По мнению ученых, уникальность черной мамбы заключается в эволюционной стратегии. В отличие от многих гадюк, чей яд разрушает ткани и сосуды, мамба полагается на нейротоксины, которые поражают именно нервную систему. В частности, она выделяет дендротоксины, полностью блокирующие электрическую коммуникацию между клетками.

Из-за этого у пострадавших блокируются даже самые простые движения – речь, моргание и глотание. Самым опасным последствием является прогрессирующий паралич мышц, отвечающих за дыхание, в частности диафрагмы.

До появления противоядия такие случаи почти всегда заканчивались смертью, однако современная медицинская помощь существенно изменила ситуацию в пользу выживания пациентов.

Несмотря на страшную репутацию, герпетологические наблюдения не подтверждают миф о том, что черные мамбы склонны намеренно преследовать людей. Как и большинство змей, они всячески избегают встреч, поскольку выработка яда требует больших метаболических ресурсов. Люди не являются их добычей, поэтому эволюционно рептилиям невыгодно вступать в конфликты.

Обзорная статья 2021 года в журнале Clinical Toxicology подтверждает, что системы яда развились исключительно для быстрого обездвиживания мелкой добычи ради выживания вида.

Интересно, что само название змеи несколько вводит в заблуждение, ведь ее чешуя обычно серая, оливковая или коричневая. Свое название она получила из-за абсолютно темной окраски внутри рта, которую демонстрирует во время защиты.

Другие рептилии

Ранее УНИАН писал, что международная команда ученых выяснила, что гималайская ямковая гадюка на самом деле представляет собой комплекс из пяти отдельных видов, три из которых ранее не были известны науке. Ученые использовали комплексный подход: объединили генетический анализ, данные об ареале, строении черепа, внешних признаках и экологических характеристиках.

В Индии ученые описали новый доисторический вид змеи, найденный на территории страны. Она оказалась больше автобуса.

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