Эта смертоносная змея веками хранила тайну: что случайно обнаружили ученые

Международная группа ученых выяснила, что гималайская ямковая гадюка на самом деле представляет собой комплекс из пяти отдельных видов, три из которых ранее не были известны науке.

Международная группа исследователей установила, что ядовитая гималайская ямковая гадюка, которую считали единственным видом, на самом деле представляет собой комплекс как минимум из пяти отдельных видов. Три из них ранее вообще не были описаны наукой, пишет Discover Wildlife.

Речь идет о гималайской ямковой гадюке, которая с 1864 года считалась широко распространенным единственным видом в регионе Гималаев. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ZooKeys, группа "гималайской ямковой гадюки" включает:

ранее известный вид Gloydius himalayanus;

Gloydius chambensis (описан в 2022 году);

три новых, ранее не признанных вида из Гиндукуша, региона Хазара и центрального Непала.

Таким образом, вместо одного вида исследователи выделили как минимум пять отдельных эволюционных линий.

Видео дня

Ученые использовали комплексный подход: объединили генетический анализ, данные об ареале, строении черепа, внешних признаках и экологических характеристиках.

Кроме того, исследователи привлекли музейные образцы, некоторые из которых датируются XIX–началом XX века. Именно эти коллекции помогли восстановить "скрытые" эволюционные ветви.

Исследовательница Сильвия Гофманн подчеркнула, что музейные образцы остаются важным инструментом современной науки, даже если им более ста лет.

Почему это открытие важно

Как объясняют ученые, горные регионы Гималаев и Гиндукуша естественным образом изолируют популяции, что способствует быстрой эволюции и появлению новых видов.

В рамках исследования было проанализировано 194 записи о местонахождении этих змей – крупнейшая база данных для этой группы.

Ученые также подчеркивают, что ямковые гадюки играют важную роль в экосистемах, контролируя численность грызунов и служа индикаторами изменений окружающей среды.

Исследователи отмечают, что из-за сложного рельефа и труднодоступности региона многие территории остаются недостаточно изученными, поэтому реальное количество видов может быть еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: