Смертельные змеи приближаются к вашим домам: ученые раскрыли причину

Ученые предупреждают о возможном росте риска встреч людей с ядовитыми змеями из-за глобального потепления и расширения человеческих поселений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases при участии экспертов ВОЗ, передает Euronews.

По данным ученых, повышение температуры заставляет ряд опасных видов, в частности хлопковых змей, крайтов и черных мамб, менять ареалы обитания. Это может привести к их перемещению ближе к густонаселенным территориям, где раньше они не встречались.

Исследователи отмечают, что с изменением климата и активным освоением территорий человеком количество контактов между людьми и змеями будет расти. Это, в свою очередь, может привести к увеличению числа укусов и смертей, особенно в тропических регионах.

Больше всего случаев укусов змей фиксируется в Южной Азии – по оценкам авторов исследования, ежегодно там может происходить около 4 миллионов инцидентов.

Какие виды меняют ареалы

Среди видов, которые могут активно мигрировать в ближайшие десятилетия, ученые называют:

  • североамериканских мокасиновых змей;
  • африканских плюющих кобр;
  • различные виды гадюк;
  • азиатских крайтов.

Отдельно отмечается, что черная мамба может расширить свой ареал в направлении густонаселенных регионов Африки.

Города и деревни могут оказаться под угрозой

В отчете подчеркивается, что змеи все чаще могут появляться вблизи жилых домов – в садах, на фермах, детских площадках и даже в городских зеленых зонах. Наиболее уязвимыми остаются сельские районы с ограниченным доступом к медицинской помощи.

Специалисты подчеркивают важность профилактики: ношение закрытой обуви, внимательность во время пребывания на природе и избегание контакта с дикими животными. Также они призывают улучшать доступ к противоядиям и медицинской помощи в отдаленных регионах.

Автор исследования Дэвид Уильямс подчеркнул, что главным способом снижения риска остается осторожность и базовая осведомленность о поведении в среде, где могут быть ядовитые змеи.

Аисты начали отказываться от Африки и поселились на свалках: причина удивила ученых
Удар РФ по Бортницкой станции аэрации в Киеве: эксперт предупредил об угрозе для Днепра
Запросы к искусственному интеллекту иссушают реку, которая обеспечивает водой Белый дом
Из искусственного яйца вылупились первые птенцы гигантских моа, которые жили 600 лет назад
Настоящий аристократ: в районе Чернобыля зафиксировали невероятной красоты бабочку (фото)
Другие новости о змеях

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили окаменелость древней змеи, размеры которой настолько значительны, что она может соперничать с легендарной титанобоа или даже превосходить ее.

Всего ученые извлекли 27 позвонков, некоторые из которых до сих пор находятся в своем первоначальном анатомическом расположении. Согласно исследованию, останки указывают на змею, которая, возможно, достигала 15 метров в длину и весила до одной тонны.

