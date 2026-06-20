Вертолеты РФ и США имеют одно принципиальное отличие, которое определяет всё

Российские и американские вертолеты используются совершенно по-разному.

США и Россия используют принципиально разные подходы к созданию боевых вертолетов, что отражает различия в их военных доктринах и видении роли армейской авиации на поле боя. Об этом говорится в публикации издания WioNews.

Авторы публикации отмечают, что российские конструкторы традиционно делают ставку на скорость, огневую мощь и способность действовать непосредственно в зоне боевых действий. Одним из самых известных примеров такого подхода является вертолёт Ми-24, который разрабатывался как ударная машина для стремительных атак. Автор отмечает, что такие вертолеты способны развивать скорость свыше 300 км/ч и выполняют роль своеобразной "летающей артиллерии", прорывающей оборону противника.

В материале подчеркивается, что главный акцент российской инженерной школы делается на агрессивном наступательном применении, а не на длительном зависании над полем боя. По словам автора, машины этого типа полагаются прежде всего на скорость и мощное вооружение.

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Отдельное внимание в публикации уделено живучести российских вертолетов. В частности, модель Ми-35 получила усиленную защиту экипажа: титановая бронекапсула защищает пилотов от огня из оружия калибра 12,7 мм и взрывных боеприпасов. Такой подход, пишет автор, позволяет машинам эффективнее действовать в условиях интенсивных ближних боев.

Еще одной особенностью российской концепции является сочетание ударных и транспортных функций. В статье напоминается, что стандартный Ми-24 способен перевозить до восьми полностью вооружённых военнослужащих, одновременно обеспечивая им огневую поддержку. Это заметно отличается от американского подхода, где существует чёткое разделение на транспортные и ударные вертолёты.

В целом вертолетостроение в США следует совершенно иному видению боевых машин. Как рассказывает автор, американский AH-64 Apache фактически представляет собой высокотехнологичную платформу с большим количеством цифровых систем. Благодаря современным датчикам они могут скрываться за рельефом и поражать цели с безопасного расстояния.

В публикации подчеркивается, что для американской концепции ключевыми являются точность и ситуационная осведомленность. Apache также имеет боевой радиус около 480 км и оснащен 30-мм автоматической пушкой, интегрированной с системой отображения данных на шлеме пилота.

Таким образом, заключает автор, российские боевые вертолеты создаются как быстрые и хорошо бронированные ударные машины для непосредственной поддержки войск, тогда как американские модели ориентированы на высокоточное поражение целей благодаря современной электронике и цифровым системам управления.

"Военные вертолеты США и России имеют разительно разные конструкции. Америка полагается на цифровые датчики и тактику зависания, тогда как Россия создает быструю, тяжелобронированную летающую артиллерию", – заключает автор публикации.

Другие интересные факты об оружии

Как писал УНИАН, истребители способны летать в перевернутом положении благодаря симметричным крыльям, но этот маневр ограничен по времени из-за особенностей работы двигателя и системы питания.

Обычно самолет может оставаться в перевернутом положении не более 30–60 секунд, ведь топливо и смазка перестают поступать под действием силы тяжести. Такой маневр используется как агрессивный боевой прием и выполняется лишь в течение коротких промежутков времени, чтобы избежать риска для самолета и пилота.

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