Опасный маневр: как долго истребители могут летать вверх ногами

Современные истребители имеют почти симметричные крылья, которые создают подъемную силу независимо от их ориентации.

Многие люди знают, что истребители могут летать в перевернутом положении. Однако далеко не все догадываются, насколько долго они могут это делать. В WION разобрались в этом вопросе.

Отмечается, что истребители могут летать в перевернутом положении не более 60 секунд. Длительный полет вверх ногами лишает двигатель топлива и масла, подаваемых под действием силы тяжести.

В издании напомнили, что современные истребители имеют почти симметричные крылья, которые создают подъемную силу независимо от их ориентации. Аэродинамика легко позволяет самолету летать в перевернутом положении, но внутренняя механика диктует строгое ограничение по времени.

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Резервуары с реактивным топливом и маслом полагаются на силу тяжести для питания насосов высокого давления. В перевернутом положении эти жидкости устремляются к верху баков, что может привести к мгновенному лишению двигателя горючего топлива.

Часто для предотвращения отказа двигателя в воздухе инженеры устанавливают небольшие "аккумуляторные" баки, которые искусственно перекачивают топливо, если самолет находится в перевернутом положении. Однако такой запас ограничивает время непрерывного полета в перевернутом положении для большинства современных истребителей всего 30–60 секундами.

В издании отметили, что длительный полет вверх ногами также серьезно нарушает смазку двигателя. Без гравитационного скопления масла на дне резервуара подшипники турбины быстро пересохнут, что грозит заклиниванием двигателя.

Кроме того, в перевернутом положении пилот подвергается сильным перегрузкам, в результате чего кровь бурно устремляется в череп. Это может привести к серьезному ущербу здоровью.

Также при полете вверх ногами полностью меняется радиолокационная заметность истребителя и ориентация его датчиков. Многие приемники раннего предупреждения и оборонительные системы слежения в значительной степени оптимизированы для сканирования воздушного пространства непосредственно под самолетом.

В издании подчеркнули, что на самом деле пилоты летко летают в перевернутом положении. Переворот самолета является агрессивным боевым маневром и обычно выполняется за доли секунды.

Чем уникален истребитель F-22 Raptor

Ранее в Simple Flying рассказали, что F-22 Raptor является единственным истребителем в составе ВВС США, который способен летать на сверхзвуковой скорости без включения форсажа.

Большинство боевых самолетов для сверхзвукового полета вынуждены включать форсаж – режим, который сжигает в разы больше топлива и оставляет в небе яркий инфракрасный след, заметный для вражеских ракет. F-22 в этом не нуждается. Двигатель Pratt & Whitney F119 позволяет ему поддерживать скорость около Маха 1,8 без форсажа – и делать это незаметно для радаров.

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