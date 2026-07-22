Вышедшая из-под контроля ракета Falcon 9 скоро врежется в Луну: какими будут последствия

Учёные хотят превратить эту аварию в уникальный эксперимент и уже готовят телескопы.

Астрономическое сообщество готовится наблюдать редкое и зрелищное событие. 5 августа 2026 года неуправляемый фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в поверхность Луны.

Хотя это столкновение – результат отклонения от первоначального плана миссии, учёные надеются превратить потенциальную аварию в уникальный научный эксперимент, пишет Universe Space Tech.

Двадцать три астронома уже выступили с обращением, призывая коллег и любителей объединить усилия для наблюдения за этим необычайным столкновением.

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Как обломки ракеты оказались на курсе столкновения с Луной

История этого космического странника началась в январе 2025 года, когда ракета Falcon 9 успешно отправила к Луне два частных посадочных модуля – Blue Ghost и Hakuto-R. Согласно правилам космической безопасности, её верхняя ступень должна была сгореть в плотных слоях атмосферы Земли.

Однако ступень осталась на нестабильной высокой орбите, сопоставимой по удалённости с орбитой нашего естественного спутника.

Траекторию искусственного объекта впервые вычислил известный астроном-любитель Билл Грей. Он пояснил, что предсказать движение подобных конструкций крайне сложно, поскольку, помимо гравитационных сил, значительное влияние на массивное тело весом 4,9 тонны оказывает солнечное излучение.

Тем не менее, согласно последним расчетам, объект движется к своему неизбежному концу со скоростью более 8600 км/ч. Ожидаемая энергия удара будет эквивалентна взрыву трёх тонн тротила.

Уникальная возможность для наблюдения

Ожидается, что столкновение произойдёт вблизи кратера Эйнштейна. Пока ещё ни одно искусственное или естественное столкновение не было напрямую зафиксировано на освещённой Солнцем стороне Луны, поэтому обнаружить саму вспышку будет непросто.

Однако то, что удар произойдёт почти у самого края лунного диска, создаёт уникальное преимущество. Облако пыли и обломков, образовавшееся в результате взрыва, выйдет за пределы освещённой области и станет отчётливо видимым на тёмном фоне космоса.

К наблюдению за событием будут привлечены мощнейшие космические обсерватории. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографирует область до и после взрыва, а южнокорейский спутник Pathfinder попытается запечатлеть сам момент удара.

Ученые также призывают астрономов-любителей в Северной и Южной Америке принять участие в наблюдениях, следуя специальным инструкциям.

Защита для будущих лунных баз

Сегодня, когда космические агентства активно готовятся к развёртыванию постоянных жилых модулей и научных станций на Луне, проблема орбитального мусора становится крайне актуальной.

Оценка масштаба ущерба, нанесённого ударом Falcon 9, поможет разработать более эффективные системы отслеживания опасных объектов и защитить будущие лунные базы от нежелательных "гостей" из космоса.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай планирует провести космическую миссию по спасению Земли.

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