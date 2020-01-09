Деревянную статую Трампа сожгли на родине его жены (фото)

Статую Трампа с его фирменной прической и в синем костюме установили в словенском селе еще в прошлом году.

В Словении – на родине Мелании Трамп – сожгли 8-метровую деревянную статую президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Статую Трампа с его фирменной прической и в синем костюме установили в словенском селе еще в прошлом году. Внутри механизм открывал ему рот и показывал зубы, похожие на акульи.

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По словам автора проекта, как и все популисты, статуя имеет два лица: «Одно является гуманным и приятным, другое – вампиром». Многие жители были недовольны установкой статуи посреди села, несмотря на то, что она стала туристической изюминкой.

Местные правоохранители сейчас ищут лиц, совершивших правонарушения.

Отмечается, что в Словении не впервые вырезали из дерева члена семьи Трампа. В прошлом году в июне открыли статую американской первой леди в родном городе Севница.

Мелания Трамп еще во времена, когда работала моделью, изменила свою словенскую фамилию и часто умалчивает, откуда родом.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп пошутил по поводу своей прически, которая давно стала в США предметом для насмешек.