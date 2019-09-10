Трамп похвастался своей прической: "лучше, чем у большинства моих друзей"

Президент США не первый раз шутит о своей прическе.

Президент США Дональд Трамп пошутил по поводу своей прически, которая давно стала в США предметом для насмешек.

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Как сообщает the Hill, на встрече в Северной Каролине Трамп заявил, что готов выступать под дождем, ведь это докажет, что его волосы настоящие.

«Это мои волосы. Может, они так себе, но я скажу, что они лучше, чем у большинства моих друзей моего возраста», – отметил американский лидер.

Комментарий Трампа последовал после того, как из-за плохой погоды ему пришлось отменить поездку в город Эмералд Айл (Северная Каролина), пострадавший от урагана «Дориан».

Прическа Дональда Трампа давно является предметом для насмешек, как среди его противников, так и среди сторонников. Сам Трамп шутит над ней не впервые. В феврале прошлого года он также прокомментировал свою прическу.