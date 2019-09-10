цей матеріал доступний українською

Трамп похвастался своей прической: "лучше, чем у большинства моих друзей"

15:16, 10 сентября 2019
Курьёзы
504 0
Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такжеРаскрыта тайна странной прически Трампа

Как сообщает the Hill, на встрече в Северной Каролине Трамп заявил, что готов выступать под дождем, ведь это докажет, что его волосы настоящие.

«Это мои волосы. Может, они так себе, но я скажу, что они лучше, чем у большинства моих друзей моего возраста», – отметил американский лидер.

Комментарий Трампа последовал после того, как из-за плохой погоды ему пришлось отменить поездку в город Эмералд Айл (Северная Каролина), пострадавший от урагана «Дориан».

Прическа Дональда Трампа давно является предметом для насмешек, как среди его противников, так и среди сторонников. Сам Трамп шутит над ней не впервые. В феврале прошлого года он также прокомментировал свою прическу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#США