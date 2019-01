Две левых ноги: неудачный фотошоп с премьер-министром Австралии стал мемом в соцсетях

На официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона нашли странное фото, где в результате некачественной обработки политик «получил» две левых ноги. Фото стало вирусным и породило волну насмешек в Twitter.

Как сообщает The Guardian, история стало известна в соцсетях под тэгом #shoegate. Оригинал фото был найден, дизайнеры, судя по всему, пытались скрыть при помощи Фотошопа старые кеды политика.

Представитель Моррисона заявил, что премьер-министр не просил и не давал распоряжения о редактировании фото.

Сам политик также отреагировал на ситуацию в Twitter, опубликовав свое фото в кедах. По его словам, он не просил сотрудников своего департамента о «чистке обуви».

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq