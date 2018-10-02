Экс-заключенный показал средний палец на снимке с Макроном

Французский президент нанес визит в регион, пострадавший от разрушительного урагана Ирма, спустя год после удара стихии.

Соцсети во Франции обсуждают недавнюю фотографию президента Эмманюэля Макрона из его поездки на остров Сен-Мартен в Карибском бассейне, где он запечатлен с человеком, который делает в камеру непристойный жест.

Читайте такжеСоцсети превратили в мем «триумфальный танец» Макрона на ЧМ-2018 (фото)

По словам Макрона, его "коллега" по снимку недавно вышел из тюрьмы, однако он "любит всех детей республики, какими бы не были их проблемы".

Внимание к этому снимку было привлечено еще из-за поста в "Твиттере" от одного из лидеров французских ультраправых Марин Ле Пен, которая проиграла Макрону на выборах президента.

В ответ на ее критику пресс-служба Елисейского дворца выложила видео выступления 40-летнего президента страны, где тот говорит, что "не надо думать плохо о нашей молодежи из-за цвета кожи или того, что некоторые ребята порой совершают глупые поступки".

Как позднее рассказал Макрон, он заметил этот жест и сделал юноше замечание, посоветовав ему "прекратить бить баклуши" и встревать в неприятности. "Твоя мама заслуживает лучшего, чем это", - сказал он.