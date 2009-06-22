Мошенницу разоблачили в Крыму

В Крыму правоохранители разоблачили работницу общества с ограниченной ответственностью, которая под предлогом привлечения средств для инвестирования их в бизнес-проекты получила от двух местных жителей 1,1 млн. грн. и присвоила деньги.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, женщина получила денежные средства в 2007-2008 годах.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.