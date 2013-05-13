К грустному празднику «Динамо»

Сегодня киевскому "Динамо" исполнилось 86. Дата не круглая, но все-таки...

Как подчеркивается на официальном сайте ФК "Динамо" (Киев), эта дата – единственно возможная. Ее не оспаривает ни один историк, она внесена во все реестры. В том числе, международная и европейская футбольные федерации, посредством своих справочников, однозначно указывает, что день 13 мая 1927 года, когда был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) «Динамо» Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа, является днем рождения команды.

Повод отметить эту дату – достаточно крупный. Ведь "Динамо" - рекордсмен по числу побед в футбольных чемпионатах сразу двух стран – СССР и Украины. Но если рекорд СССР (13 титулов) останется с командой навечно, то нынешний рекорд Украины (те же 13 викторий) с каждым годом становится все более достижимым для главного оппонента киевлян до последнего времени – донецкого "Шахтера". Начиная с 2002 года (когда от нас ушел Лобановский) киевляне четырежды выигрывали титул чемпиона страны, в то время, как горняки – восемь. Как показал же нынешний сезон, "Шахтер" уже вовсе не главный соперник "Динамо". Главным соперником не может быть команда, которая опережает твою на 16 баллов. А вот опережающая на 3, да еще и в борьбе за вторую и последнюю путевку от страны в Лигу чемпионов – может вполне.

Уходящий сезон стал самым провальным для столичного клуба за всю историю украинской независимости. Да, было нелепейшее и обидное поражение в самом первом соревновании 1992-го года, когда на нейтральном поле во Львове был проигран финал симферопольской "Таврии". Но то было не более, чем досадное недоразумение, окупившееся потом 9 подряд чемпионскими званиями. К тому же, это было полновесное второе место. В последние годы к этому месту игроков "Динамо" и их болельщиков начал приучать донецкий "Шахтер". Сезон 2012/13 рискует стать для команды "историческим". В том плане, что она еще никогда в независимой Украине не опускалась до третьего места.

Сезон 2012/2013 команда начинала при Юрии Семине. Российский специалист, создавший себе имя исключительно благодаря успехам одной команды - московского "Локомотива" - с переездом в Киев доказал, что не единым "Локомотивом"... В первый свой приход в украинский чемпионат, он с "Динамо" завоевал золотые медали, что по достоинству оценили в Москве, предложив вернуться в родной клуб – главная награда для Юр Палыча. Второй приход оказался не столь успешен. Тем не менее, даже в начале рокового для него сезона 2012/13 команда сумела по сумме двух матчей обыграть немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха, финалиста, как выяснится много позже, однозначно сильнейшего национального первенства в Европе. Вот только последовавшие потом три подряд болезненных поражения – от французского ПСЖ в Лиге чемпионов, и дважды - донецкого "Шахтера" (в чемпионате и Кубке Украины) поставили крест на карьере российского специалиста в Украине. Тогда многим это показалось благом. Ведь на смену ему пришел Олег Блохин, легенда "Динамо", бог, ну, или полубог, как сказал бы Остап Бендер.

Замылить око киевскому футбольному электорату оказалось просто. Ведь за чемпионатом Греции, где за долгие года работы Блохин не завоевал ни одного чемпионского титула, здесь следят разве что уж самые рьяные любители. Даже не футбола, нет, статистики. Да и за успехами или неудачами давно почившего в бозе ФК "Москва" тоже как-то следить было непринято. А вот то, что Блохин сотворил со сборной шесть лет назад, до и во время чемпионата мира в Германии, будут помнить еще очень долго.

Специфика тренера клуба и сборной разнится кардинально? Простому болельщику это – как-то до лампочки. К тому же, Блохин – лучшее произведение лучшего тренера "Динамо" всех времен Валерия Лобановского, день смерти которого, по нелепейшей случайности, в Киеве отмечают в тот же день, что и рождение любимого клуба, 13 мая. Сегодня поздно вечером исполнится 11 лет, как этот мир покинул Мэтр.

То, что Блохин был прилежным учеником-футболистом, но крайне мало что сумел перенять у Лобановского как тренер, стало очевидным уже давным-давно. Лишь в сборной Украины Олег Владимирович проявлял себя отличным мотиватором, который за три-четыре дня может настроить команду звезд на «последний и решительный». Кстати, его последний и решительный с Англией, ничья в отборе к ЧМ-2014 – наглядно показал, что место Блохина – исключительно в сборной. Вот только сам Олег Владимирович это вряд ли понимал. Иначе не ушел бы из команды, у которой уже на старте появились отличные шансы на попадание в число участников ЧМ в Бразилии. Ну и, разумеется, не понимал этого владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.

Новый клубный вызов, который осенью принял на себя Блохин, пока привел только к ухудшению здоровья на фоне эмоционального стресса. А желание всем и все доказать в родном клубе – так и остается желанием. Получив в наследство от предшественника Лигу чемпионов, тренер может ее уже совсем скоро променять на Лигу Европы. О том, чтобы догнать "Шахтер" речи не идет в принципе. Удержать бы второе место, но и это не получается.

Блохин говорит, что контракт с "Динамо" подписал совсем недавно. Ссылается на больничный, прочие обстоятельства. Но ведь в межсезонье он полноценно работал с командой, готовил ее к весенней части чемпионата, мог значительно перестроить коллектив, усилившись на трансферном рынке. Всего этого не произошло. Как команда выглядела бледной осенью, так и продолжает хандрить весной. Если и победы – то обязательно натужные, без блеска. Если важный матч, как с "Шахтером" или "Металлистом" - так поражение. Да и в Лиге Европы совсем не заладилось, хотя позже даже самые преданные "Динамо" болельщики и специалисты признавали: "Бордо" необходимо было пройти в любом случае.

За последние 20 лет в "Динамо" происходило многое. От чехарды в команде и тренерском штабе, до грандиозного скандала по поводу смены собственника, когда Владимир Безверхий уступил место президента Григорию Суркису. Все неурядицы со временем забывались, какие быстрее, какие не очень. Зависело это от количества побед команды, ее игры.

Сейчас "Динамо" нужно и то, и другое. Яркие красивые победы в сочетании с самоотверженной игрой футболистов. Пока такого не видно. А, значит, третье место – все реальнее.

День рожденья – грустный праздник…

Кирилл Стадниченко