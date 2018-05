Volkswagen рассекретил новую малолитражку (фото)

Компания Volkswagen распространила официальную информацию и фотографии серийной малолитражки up!, мировая премьера которой пройдет в рамках сентябрьского моторшоу во Франкфурте, сообщает сайт Motor.ru.

Габаритная длина компакт-кара составляет 3,54 метра, ширина - 1,64, высота - 1,48, а колесная база равна 2,42 метра. Объем багажника новинки при поднятых задних сиденьях составляет 251 литра, а при сложенных - 951.

Производство VW up! будет развернуто на заводе в Словакии, а продажи модели на европейском рынке начнутся в декабре т.г. Автомобиль будет предлагаться в трех версиях: базовая под названием take up!, «средняя» move up! и топовая high up!.

Официально стоимость новинки пока не называется. По информации Automotive News, цены на малолитражку будут начинаться от 9,5 тысячи евро.