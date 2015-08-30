Грандиозная 60-я юбилейная выставка цветов "Цветочный оберег" откроется ко Дню Независимости на Певчем поле

В этом году состоится празднование 60-летнего юбилея выставки цветов, первая из которых прошла в Киеве в далеком 1955 году. Постоянным местом расположения выставки и визитной карточкой цветочной красоты столицы стало Певчее поле Печерского ландшафтного парка, где и в этом году состоится грандиозное цветочное действо.

Шестидесятая юбилейная выставка цветов, которая открывается ко Дню Независимости, посвященная цветам Украины, их сакральному коду и магическому обрядовом кольцу, из которых плетется венок-оберег.

Для плетения венка-оберега использовали 12 различных цветов, каждый из которых имел свой символ, свое сакральное значение для каждой семьи и для страны в целом, объединял стихии природы и человеческого бытия. Так, ромашка - символ любви, мак - красоты и чистоты чувства, мальва - символ духовных корней народа, его бессмертие, калина - символ женственности. Чтобы усилить целебную силу венка, между цветов вплетали травы или ленты, например, листья дуба - для силы, и т.п.

В честь 60-й юбилейной выставки лучшие ландшафтные дизайнеры создадут уникальную двухуровневую объемную цветочную инсталляцию, а именно: зрители смогут увидеть цветочные композиции с каждого цветка, который является отдельной частью из 12-ти составляющих большого венка- оберега. Увидеть весь «Цветочный оберег», всю грандиозную цветочную инсталляцию, можно будет на специальной смотровой площадке Певчего поля.

Роскошный «Цветочный оберег» развернется по всему периметру Певчего поля и будет состоять из цветочных экспозиций, наполненных обрядовыми символами. Кроме этого, особый колорит объемная цветочная инсталляция приобретет вечером , благодаря специально установленной светодиодной подсветке.

В честь официального открытия 60-й юбилейной выставки цветов, цветочные композиции соединят единой лентой в национальной цветовой гамме. Таким образом, магический цветочный оберег станет настоящим украинским венком и символом благополучия, счастья и защиты всей Украины.

В рамках юбилейной выставки «Цветочный оберег» все гости Певчего поля будут иметь возможность не только увидеть совершенно новые формы ландшафтного дизайна, которые объединили цветоводство с садовой архитектурой, но и создать собственный венок-оберег и понять что означает каждый цветок в нем.

Кроме того, в течение работы 60-й юбилейной выставки цветов на Певчем поле будет работать специальная «Цветочная почта». Каждый гость выставки сможет выбрать открытку с изображением одной из цветочных композиций выставки и отправить ее, с наилучшими пожеланиями своим близким и друзьям, прямо с территории Певчего поля. Для этого будут установлены специальные почтовые ящики, из которых письма будут выниматься каждый день и сразу отправляться адресатам.

Официальная работа 60-й юбилейной выставки «Цветочный оберег» начнется 21 августа и продлится до 20 сентября.

Каждые выходные дни гостей Певчего поля будут ждать новые тематические мероприятия, музыкальные шоу-программы, конкурсы и мастер-классы, невероятно вкусные блюда и напитки, развлечения и сюрпризы.

Акценты мероприятий на Певчем поле в рамках 60-й юбилейной выставки «Цветочный оберег»:

(Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41)

21 августа 2015

в 14.00 - официальное открытие 60-й юбилейной выставки цветов «Цветочный оберег».

22 - 24 августа - Шоу-wood, во время которого лучшие украинские мастера-резчики изготовят уникальные художественные фигуры из полена, стволов и пней.

22 августа в 19.30 - специальный показ театрализованного представления по мотивам оперы Семена Гулака - Артемовского «Запорожец за Дунаем». Всех гостей ждет увлекательное ландшафтное театрализованное действо художественного проекта Запорожской областной филармонии, которое сочетает в себе музыкальный материал оперы с современными требованиями к зрелищным постановкам, а также необычные технические решения.

24 августа – в честь 24-й годовщины Дня Независимости Украины большой концерт «Невмируща сила» с участием легендарных ансамблей «Кобза», «Берегиня», «Козацькі розваги». Эти музыкальные коллективы позволяют зрителям быть непосредственными участниками действа, происходящего на сцене, а их основой является неразрывное сочетание духовных ценностей древнейших времен и третьего тысячелетия.

29 - 30 августа - День рождения Певчего поля. Яркая развлекательная программа для детей и взрослых. Выступления известных артистов, шоу мыльных пузырей, выступления клоунов и аниматоров, самые вкусные сладости, особые подарки для тех гостей, чей день рождения отмечается в эти дни. Впервые, под открытым небом детский показ мод к началу нового учебного года, демонстрация изделий на осенний сезон «Детская fashion-осень».

5 - 6 сентября - гастрономический праздник «День колбасок», который удивит и соблазнит даже тех, кто является рьяным вегетарианцем. Запланировано приглашение к участию известных украинских производителей колбасной и мясной продукции.

12 сентября - День козака. Мужественный бренд «Козацька рада» и Radio ROKS представят чрезвычайно насыщенную шоу-программу: большой козацкий лагерь и развлечения для настоящих мужчин, козацкий кулиш, выступления мастеров боевого гопака и известных музыкальных групп.

13 сентября и 19 сентября - новые шоу-программы золотой осени.

20 сентября - официальное завершение юбилейной 60-й выставки цветов и большое вечернее шоу "Огненное кольцо".

60-я юбилейная выставка «Цветочный оберег» будет работать с 21 августа по 20 сентября.

График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Вход - 30 грн.

Дети до 7 лет, пенсионеры, инвалиды, участники войны и участников ликвидации аварии на ЧАЭС - бесплатно.

Подробная информация на официальном сайте Певчего поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Дополнительная информация по тел. (067) 446-37-66