Стартует футбольный турнир "Небесна Криниця Cup 2015"

30 августа компания «Небесна Криниця» приглашает корпоративные футбольные команды на легендарный стадион им. Банникова побороться за звание чемпиона «Небесна Криниця CUP 2015».

Ежегодно, компания «Небесна Криниця» при поддержке Федерации футбола Украины организует футбольный турнир «Небесна Криниця CUP» Здесь самые активные команды украинского бизнеса соревнуются за право сыграть с легендами «Динамо-Киев».

«Небесна Криниця CUP 2015» - это два месяца упорных соревнований, ярких эмоций и новых побед. Это уникальный шанс посоревноваться со своими бизнес-партнерами, конкурентами и сыграть в финале со звездами Динамо и сборной артистов эстрады и кино.

Цель турнира - популяризировать спорт и здоровый образ жизни в бизнесе, потому что только здоровая спортивная команда - залог успешного бизнеса

24 футбольные команды уже присоединились к турниру, не упустите шанс побороться за звание чемпиона «Небесна Криниця CUP 2015» с настоящими звездами футбола.

Регистрируйтесь уже сегодня.

Дополнительная информация по тел .: 067 691 13 60, e-mail .: Kydriavchenko@krinitsa.com.ua