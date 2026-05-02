В Германии впервые прокомментировали вывод 5 тысяч военных США

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о сокращении военного присутствия в Европе было ожидаемым шагом, и призвал европейские страны усилить собственный оборонный потенциал, пишет Sky News.

Комментируя планы США по выводу 5 тысяч военных из Германии, Писториус заявил, что Европа должна брать на себя гораздо большую ответственность за безопасность континента, уменьшая зависимость от американского военного присутствия.

"Было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, в частности из Германии", – говорит министр.

Писториус также подчеркнул, что Германия уже движется в правильном направлении: увеличивает численность вооруженных сил Бундесвера, ускоряет закупку вооружений и развивает военную инфраструктуру.

Он также отметил, что будущие оборонные миссии Европы будут реализовываться в тесном сотрудничестве с ключевыми партнерами – Великобританией, Францией, Италией и Польшей, которых он назвал "Большой пятеркой" европейской обороны.

Что предшествовало

Заявление прозвучало на фоне более широких изменений в стратегии США в отношении военного присутствия в Европе, где Вашингтон постепенно пересматривает размещение своих сил, акцентируя внимание на других регионах мира.

На этой неделе американский лидер резко выступил против канцлера Германии Фридриха Мерца за его критику войны с Ираном, назвав его "абсолютно неэффективным". Впоследствии в Пентагоне заявили, что сократят 5 тысяч из 36 400 военных, находящихся в Германии, а также повысят пошлины на легковые и грузовые автомобили из ЕС. Это шаг, который сильнее всего ударит по Германии.

