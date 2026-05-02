В НАТО заявили о сдвиге к 'более сильной Европе' на фоне вывода войск США из Германии

США также угрожают вывести часть своих войск из Италии и Испании.

Президент США Дональд Трамп решил вывести 5 000 американских военнослужащих из Германии, но НАТО уверено в своих силах. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Элисон Харт, пишет Sky News.

Вывод американских войск из Германии

По ее словам, НАТО по-прежнему уверено в своих оборонных и сдерживающих способностях, несмотря на вывод американских войск из Германии. Она подчеркнула, что "продолжается сдвиг к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО".

"Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения. Эта корректировка подчеркивает необходимость для Европы продолжать вкладывать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность - и здесь мы уже видим прогресс, поскольку союзники согласились инвестировать 5% ВВП", - написала Харт на своей странице в соцсети X.

В издании добавили, что США также угрожают вывести часть своих войск из Италии и Испании. Журналисты напомнили, что в европейских базах США насчитывается около 68 000 американских военнослужащих постоянной службы. Эта цифра не включает ротационные силы, отправленные на миссии по развертыванию и проведению учений.

По состоянию на март 2024 года американские солдаты были распределены по 50 базам, 31 из которых являются постоянными, в более чем дюжине европейских стран, отметили в издании. Германия и Италия принимают у себя штаб-квартиры США и наибольшее количество военнослужащих, за ними следует Великобритания.

Россияне почувствуют себя смелее

Военный аналитик Шон Белл заявил в разговоре с журналистами, что Европе не стоит слишком беспокоиться по поводу решения Трампа вывести из Германии 5 000 военнослужащих. Он подчеркнул, что это составляет всего 15% от общего числа американских войск в стране, при этом в Германии по-прежнему находится европейский штаб США.

"Это не первый раз, когда президент Трамп угрожает таким шагом. В свой первый срок он угрожал вывести из Германии 10 000 военнослужащих - но этого так и не произошло", - напомнил Белл.

Аналитик добавил, что американское присутствие в Европе является наследием Холодной войны. Однако, по его словам, то как Трамп приступил к его сокращению, создаст еще одну брешь в обороне НАТО.

"Россия почувствует себя более смелой в своих амбициях на европейском континенте", - сказал Белл.

Реакция Германии на вывод американских военных из страны

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о сокращении военного присутствия в Европе было ожидаемым шагом. Он призвал европейские страны усилить собственный оборонный потенциал.

Писториус подчеркнул, что Европа должна брать на себя гораздо большую ответственность за безопасность континента, уменьшая зависимость от американского военного присутствия.

Вас также могут заинтересовать новости: