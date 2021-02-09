В Европейском Союзе видят четыре разных пути, по которым может пойти Брюссель в отношении Беларуси: от мягкого до самого жесткого.

Группа государств Европейского союза с дипломатическими представителями в Беларуси и делегация блока в Минске будет рекомендовать несколько путей противодействия режиму Александра Лукашенко, в частности, расширение санкций в отношении президента.

Как сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, документ "Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021 года" должны обсудить в Брюсселе в ближайшие недели. При этом нет гарантий, что все положения обязательно согласуют.

Документ определяет четыре разных пути, по которым может пойти Брюссель в отношении Беларуси: "жди и смотри", "прагматический эквивалент", "решительное продолжение ухудшения отношений" и "почти полная заморозка отношений".

Первый вариант предполагает продолжение действующего подхода к белорусскому вопросу с постепенным введением санкций. Так, после репрессий против протестующих в рамках трех отдельных санкционным раундов в конце 2020 года ЕС уже ввел визовые запреты и заморозил активы семи компаний и 88 человек, среди которых, собственно, сам Лукашенко и его сын. Второй путь предлагает "молчаливую дипломатию, миссии высокого уровня в Минск / приглашение на нейтральную территорию, поддержку предложения о посредничестве, согласие на разговор с режимом и вступление в своеобразный диалог в ОБСЕ, вступление в переговоры на высоком уровне с Россией и США по усилению внешнего давления, предложение консультативной миссии ЕС / специального представителя ЕС для Беларуси". В третьем варианте речь идет об усилении санкций в отношении физических и юридических лиц, а также о снижении уровня дипломатических отношений и о "поддержке нарушений уголовных и других дел по национальным законодательствам в государствах-членах ЕС против виновников пыток и бесчеловечного обращения". Самым строгим является четвертый путь, а именно почти полная заморозка отношений, то есть разрыв дипломатических отношений, вывод послов государств-членов ЕС, жесткий санкционный режим в отношении промышленных отраслей, запрет на продажу еврооблигаций. Также возможны мораторий на участие Беларуси в структурах "Восточного партнерства" и официальное признание правительства в эмиграции.

В документе указываются и шаги, которые белорусские власти должны предпринять, чтобы возобновить так называемый "содержательный диалог с ЕС". В частности, прекращение любых злоупотреблений правами человека и репрессий против независимых СМИ и представителей гражданского общества.

Читайте такжеЛукашенко назвал условие для своего отказа от власти (видео)Европейский Союз также требует от Минска освободить и реабилитировать политических заключенных, выплатить им финансовые компенсации. Кроме того, власти Беларуси должны обеспечить свободные и честные выборы под наблюдением ОБСЕ и "создать безопасные условия для возвращения лиц, которые находятся в политическом и вынужденном изгнании".

Руководители миссий предлагают Брюсселю рассмотреть вопрос о расширении санкций, если эти ключевые требования ЕС не будут выполнены.

Ранее Европейский Союз уже называл президентские выборы 9 августа в Беларуси "ни свободными, ни честными" и заявлял, что Лукашенко "не имеет демократической легитимности".

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.

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Перевод: УНИАН