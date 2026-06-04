Венгрия больше не блокирует евроинтеграцию Украины, но и скорого вступления не будет, - WP

Будапешт не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в ЕС.

Венгрия отказалась от блокирования начала официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это решение открывает новый этап евроинтеграции Киева, однако не означает скорого членства, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Венгрия устранила препятствие для Украины, установленное бывшим премьер-министром Виктором Орбаном. Несмотря на этот дипломатический прорыв, Будапешт не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в ЕС. Нынешний глава венгерского правительства Петер Мадяр заявил, что страна будет выступать против процедуры вступления Украины в ЕС, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Если Украина сможет закрыть все 33 переговорных раздела в течение следующих 10–15 лет, Венгрия поддержит ее вступление при условии проведения юридически обязательного референдума", – говорится в заявлении Мадяра.

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Несмотря на заявление Мадяра о возможном горизонте вступления в 10–15 лет, украинские чиновники пытались максимально позитивно оценить последние события, пишет издание. Так, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Венгрию за ее "конструктивное взаимодействие".

Начало переговоров о вступлении в ЕС: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 3 июня Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным Financial Times, резкое изменение позиции Будапешта произошло в конце встречи послов ЕС в Брюсселе, что вызвало спешку в технических процессах, необходимых для подготовки к формальному открытию первого кластера переговоров в течение 11 дней, до 15 июня.

Мадяр в своем заявлении сказал, что Будапешт поддержит процесс членства Киева в обмен на "всеобъемлющее соглашение с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства". Это соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатического давления со стороны других государств ЕС на Мадяра с целью продемонстрировать разрыв с режимом Орбана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на резкое изменение позиции Венгрии, отметив, что Украина "ценит конструктивное взаимодействие".

"Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях – страницу, построенную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем. Украина движется вперед", – подчеркнул чиновник.

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