СМИ выяснили, каких уступок Венгрия добилась от Украины

Язык национальных меньшинств в значительной степени приравнивается к государственному языку на территориях, где проживают соответствующие меньшинства.

По договоренности с Венгрией Украина обязалась внести ряд изменений в законодательство, которые расширят права национальных меньшинств. Конкретный перечень этих изменений содержится в 20-страничном документе, который попал в распоряжение "Радио Свобода".

Так, согласно документу, учебные заведения, где есть классы или группы с обучением на языке нацменьшинства, будут иметь статус "школы нацменьшинства". В таких заведениях надписи на вывесках и другая информация будет дублироваться на языке соответствующего нацменьшинства. Кроме того, руководитель такого учреждения или его заместитель должен владеть языком этого меньшинства.

Ученики таких классов законодательно получат право общаться между собой и с учителями в пределах школы на своем родном языке.

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Официальные документы об образовании могут быть дублированы на языке национального меньшинства по требованию родителей.

Задания внешнего независимого оценивания могут переводиться на язык нацменьшинства по требованию, если ребенок учился в школе для нацменьшинств. Это не касается тестов по украинскому языку и истории.

Помимо чисто образовательных вопросов предусмотрено расширение общественно-политических и общих культурных прав национальных меньшинств:

на территориях, где национальные меньшинства составляют значительную часть населения, от чиновников могут требовать знания языка национальных меньшинств, который может использоваться в официальном общении с местными властями;

законопроекты, касающиеся прав национальных меньшинств, обязательно должны согласовываться с представителями этих сообществ;

публичные мероприятия (встречи с избирателями, спортивные события и т. п.) для национальных меньшинств могут проводиться на их языке;

на территориях национальных меньшинств вывески на зданиях органов местного самоуправления и коммунальных предприятий могут быть на языке национального меньшинства;

предвыборная агитация и разъяснение порядка голосования могут дублироваться на языке национального меньшинства, а на местных выборах в местах традиционного проживания национальных меньшинств – и текст избирательного бюллетеня;

названия улиц, площадей и других объектов топонимики можно дублировать на языках национальных меньшинств;

символику национальных меньшинств можно использовать на официальных государственных мероприятиях, но при условии, что она не будет визуально доминировать над украинской символикой.

Украина и Венгрия: последние новости

Как писал УНИАН, Венгрия отменила 17-месячное вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, что открывает путь к началу официальных переговоров также для Молдовы.

Решение нового правительства в Будапеште было принято после встречи послов ЕС в Брюсселе и ускорило техническую подготовку к открытию первого переговорного кластера уже к 15 июня.

В обмен на поддержку процесса Будапешт добился договоренностей с Киевом о расширении прав венгерского меньшинства, что стало результатом многонедельных переговоров и дипломатического давления со стороны ЕС.

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