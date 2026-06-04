Трамп прокомментировал открытое письмо Зеленского Путину

Трамп добавил, что "они оба очень хорошие люди".

Президент США Дональд Трамп ответил, что думает об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского главе Кремля. Свое мнение он высказал журналистам во время общения в Белом доме.

В частности, Трамп поддержал идею личной встречи лидеров двух стран и добавил, что обсуждение возможности их встречи его очень радует.

"Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров", – сказал глава Белого дома.

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Кроме того, он добавил, что "они оба очень хорошие люди".

Также Трамп отметил, что без американской помощи Украина не смогла бы продержаться до сих пор.

"Без наших военных и нашей техники Украина не смогла бы сегодня продолжать борьбу. Без той техники, которую я им предоставил, Украина не продержалась бы и дня-двух", – подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что ожидает от Украины и России взаимных компромиссов для урегулирования конфликта.

"Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому немалые усилия... Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают", – сказал глава Белого дома.

Письмо Путину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в открытом письме к российскому диктатору президент Украины Владимир Зеленский предложил ему лично встретиться и указал ряд стран, где может состояться эта встреча. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что если Зеленский желает встречи с Путиным, пусть приезжает в Москву. Пресс-секретарь Путина рассказал, что в Кремле знают об открытом письме Зеленского, но Путину о нем "доложат позже".

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что письмо Зеленского передадут Путину по дипломатическим каналам. Сибига отметил, что документ содержит конкретные предложения по прекращению войны и достижению мира между Украиной и Россией. Он добавил, что Украина рассчитывает получить от Москвы предметный ответ на озвученные инициативы. Сибига подчеркнул, что "настало время завершить эту войну и выбрать мир".

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