Зеленский написал открытое письмо Путину

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину.
В нем Зеленский призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.
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Президент Украины призвал кремлевского диктатора завершить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину.
В нем Зеленский призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.
Новость дополняется...