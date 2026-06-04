Зеленский написал открытое письмо Путину

Президент Украины призвал кремлевского диктатора завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину.

В нем Зеленский призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

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