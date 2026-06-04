В Кремле отреагировали на открытое письмо Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину о письме Зеленского "доложат позже".

В Кремле видели открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков российским СМИ.

При этом Песков добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину о письме сообщат позже. Ответ на него будет потом.

"В Кремле ознакомились с письмом Зеленского, Путину об этом доложат позже", – кратко ответил журналистам Песков.

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При этом он заявил, что встреча Зеленского с главой Кремля возможна только в Москве:

"Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву".

Так пресс-секретарь Путина отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться за пределами Украины и РФ – в Швейцарии, Турции или странах арабского мира.

Зеленский отметил, что ни ему в Москве, ни Путину в Киеве делать пока нечего. Президент Украины подчеркнул, что только лидеры стран имеют право решать ключевые вопросы – так было и будет всегда. Поэтому он считает, что следует определиться с четкой датой встречи.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Кремля, удар "Орешником" по Белой Церкви в Киевской области в ночь на 24 мая был нанесен для того, чтобы увидеть "результат". По словам Путина, Россия вообще "в полном смысле этого слова" не применяла "Орешник" на территории Украины. Президент РФ отметил, что этот удар был необходим, чтобы в будущем бить этим оружием "в полном объеме", в том числе по районам городской застройки.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина официально передаст российскому лидеру Владимиру Путину открытое письмо Зеленского через дипломатические каналы. По словам главы МИД, документ содержит конкретные предложения по прекращению войны и достижению мира между Украиной и Россией. Сибига подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает получить от Москвы предметный ответ на озвученные инициативы. Он добавил, что пришло время завершить войну и выбрать мир.

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