Киев ждет ответа от Москвы: Зеленский направил Путину предложение о мире

Документ содержит конкретные предложения по прекращению войны и достижению мира между Украиной и Россией.

Украина официально передаст российскому лидеру Владимиру Путину открытое письмо президента Владимира Зеленского по дипломатическим каналам. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, документ содержит конкретные предложения по прекращению войны и достижению мира между Украиной и Россией. Украинская сторона рассчитывает получить от Москвы содержательный ответ на озвученные инициативы.

"Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пришло время завершить эту войну. Пришло время выбрать мир", – подчеркнул Сибига.

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В Министерстве иностранных дел отметили, что письмо содержит серьезное мирное предложение и перечень практических шагов, которые могут стать основой для начала процесса урегулирования войны.

В частности, президент Владимир Зеленский предложил провести личную встречу с Путиным на территории нейтрального государства для обсуждения путей завершения войны. Также украинская сторона выразила готовность к полному прекращению огня на период переговоров.

Отдельным пунктом инициативы является проведение масштабного обмена пленными по формуле "всех на всех", что может стать одним из первых шагов к деэскалации конфликта.

В Киеве подчеркивают, что мирные предложения направлены на достижение реального результата и создание условий для политического урегулирования войны. В то же время украинские власти ожидают, что Кремль предоставит официальный ответ после получения документа по дипломатическим каналам.

Заявление Сибиги прозвучало на фоне активных международных дискуссий о возможных форматах мирного процесса и призывов западных партнеров к поиску путей завершения войны дипломатическим путем. На данный момент реакции российской стороны на новую инициативу Киева не поступало.